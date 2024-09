Zu Beginn des dritten Viertels sah man erstmals, was die Bayern in dieser Saison ausmachen soll. Die Gäste aus Chemnitz blieben über vier Minuten ohne ein Field Goal, während die Gastgeber durch aggressives Doppeln des Ballhandlers mehrere Ballverluste forcierten und dann das Spiel schnell und leichte Punkte machten.

Schneller wollten sie spielen, die Zone dicht machen und auch das Spielfeld breiter machen. Der Großteil der Herbert-Prinzipien war im ersten Spiel seine Ägide erkennbar. Am Ende war es ein deutlicher 73:59-Erfolg, bei dem die Bayern im dritten Viertel innerhalb von wenigen Minuten eine Art Vorentscheidung erzwangen.

"Es war ein sehr körperliches Spiel", befand Herbert. "Wir mussten für alles hart kämpfen, vor allem weil wir einfach nicht gut geworfen haben." Zur Pause standen die Bayern bei 1/15 von der Dreierlinie, am Ende waren es immerhin 20 Prozent (5/25) Erfolgsquote. "Unsere Verteidigung war sehr stabil und es zeigt, dass wir auch Spiele gewinnen können, wenn es im Angriff nicht so funktioniert", freute sich Herbert.

Booker und da Silva harmonieren bereits

Es sagte viel über das Kräfteverhältnis in diesem Spiel aus, bei dem die Bayern gefühlt nur einmal richtig das Tempo anzogen. Darauf ausruhen wird man sich in München nicht, Coach Herbert sprach von "einem Prozess", den die Mannschaft weiter durchmacht. Der nächste Härtetest wartet auch schon, am Sonntag reisen die Bayern nach Ludwigsburg, die unter dem neuen, alten Coach John Patrick ähnlich unangenehm zu bespielen sein werden wie die Chemnitzer.