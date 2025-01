Zunächst aber mal zu den Eckdaten rund um Fox. Der Point Guard hätte bereits im vergangenen Sommer eine Vertragsverlängerung in Sacramento unterschreiben können, lehnte dies aber ab. Der Spielmacher hat bei den Kings noch einen Vertrag bis 2026 und kassiert in der kommenden Spielzeit 37,1 Millionen Dollar. Laut ESPN wollen sich Kings nun Angebote für den Spielmacher anhören.

Fox wurde von den Kings 2017 mit dem fünften Pick gezogen und entwickelte sich über die Jahre zum Star der Franchise. Zusammen mit Domantas Sabonis führte Fox die Kings im Jahr 2023 zur ersten Playoff-Teilnahme seit 2006, im Vorjahr war jedoch in den Play-Ins Schluss. 2023 wurde Fox zum ersten Mal All-Star, dazu wurde er ins All-NBA Third Team gewählt.

Der 27-Jährige ist einer der schnellsten Spieler der Liga und sich über die Jahre auch mit seinem Wurf stabilisiert, zumindest aus der Mitteldistanz. In dieser Saison legt Fox durchschnittlich 25,2 Punkte, fünf Rebounds sowie 6,2 Assists im Schnitt auf, trifft dabei knapp 47 Prozent seiner Würfe aus dem Feld.

San Antonio Spurs

Das offensichtlichste Team! Früher oder später brauchen die Spurs einen Point Guard an der Seite von Victor Wembanyama. Was sieht für einen Unterschied macht, zeigt diese Saison mit Chris Paul (39), der zwar schon im Spätherbst seiner Karriere ist, dem Spiel der Texaner aber immerhin Struktur verleihen kann.

Gleichzeitig sind die Spurs mit jeder Menge Picks gesegnet und könnten vermutlich das beste Angebot machen. Spieler wie Keldon Johnson oder Devin Vassell wären Kandidaten in einem solchen Trade.

Orlando Magic

Was für die Spurs gilt, trifft auch auf Orlando zu. Fox könnte das fehlende Puzzleteil sein. Ein Guard, der für sich selbst kreieren kann, aber auch andere einsetzt. Dazu kann Fox ein sehr ekliger Verteidiger am Perimeter sein und würde somit gut in das vorherrschende Konstrukt passen.