Boston Celtics (32-14)

Zuletzt war bei den Celtics ein wenig der Wurm drin, echte Sorgen macht sich beim amtierenden Champion aber niemand. Die Top-6 bleibt weiterhin der Goldstandard der NBA, auch wenn die Cleveland Cavaliers inzwischen 5,5 Spiele Vorsprung in der Conference haben. Viel Flexibilität haben die Celtics ohnehin nicht, Boston liegt rund acht Millionen Dollar über dem Second Apron. Stand jetzt müssten die Celtics neben den knapp 200 Million Dollar an Gehältern noch einmal 65 Millionen Luxussteuer abdrücken.