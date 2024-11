Das schrieb der DBB auf seiner Instagram-Seite. Mit Delow bekommt Mumbru eine weitere Option auf den kleinen Positionen, der Berliner spielte vor allem in der Vorsaison oft als Spielmacher, kann aber auch die kleine Forward-Position bekleiden.

Der 23-Jährige fiel zuvor gleich mehrere Wochen durch die Folgen eines Zusammenpralls im Training mit einer Gehirnerschütterung und kehrte vor einer Woche im EuroLeague-Spiel bei Roter Stern Belgrad auf das Feld zurück. Noch am Donnerstag spielte Delow mit Alba in der EuroLeague, bei der 84:98-Niederlage in der spanischen Hauptstadt stand der Guard 20 Minuten auf dem Feld und verbuchte dabei zehn Zähler sowie sieben Rebounds.