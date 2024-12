Es verwunderte nicht. Nach dem EuroLeague-Spiel in Belgrad am Freitag fiel am Folgetag ein Flieger in der serbischen Hauptstadt aus, sodass der deutsche Meister erst am späten Samstagabend wieder in München eintraf. Da am Dienstag in der EuroLeague ein weiteres Gastspiel in Istanbul bei Anadolu Efes ansteht, wurden gegen Vechta Shabazz Napier und Devin Booker geschont.