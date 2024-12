Moritz Wagner: vielseitiger Scorer in der Zone

Überhaupt ist Wagner viel in Bewegung. Für das Pick and Roll kommt er nach oben, rollt danach zielstrebig Richtung Ring, wo er mit Vorliebe abschließt. Zwar brachen seine Quoten am Brett im Vergleich zur vergangenen Saison etwas ein (67 vs. 75 Prozent), gleichzeitig scort Wagner immer noch verlässlich in Ringnähe. Zusätzlich zieht er gern Freiwürfe. In seinen gut 19 Minuten Spielzeit sind es in dieser Saison bislang 3,7. Häufiger wanderte Wagner noch nie an die Linie. Seine Feldwurfquote von 54,3 Prozent ist die drittbeste seiner Karriere.