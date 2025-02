Die Entscheidung, ihren Franchise-Spieler Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers zu traden , hat in Dallas für Empörung gesorgt. Das Team, das sich von einem der besten Spieler der NBA trennte, hat nicht nur die Fans enttäuscht, sondern auch zu einem massiven Aufruhr geführt.

Wie ESPN berichtet, wurde Nico Harrison nach dem Trade mit Morddrohungen konfrontiert, einige davon sogar mit rassistischen Beleidigungen. Diese Eskalation führte dazu, dass der GM nicht in seiner gewohnten Sitzposition während des Spiels gegen die Rockets sein wird. Auch außerhalb der Arena sind Proteste geplant.

"Offensichtlich wurden Grenzen überschritten," so ESPN weiter. Man möchte ihn keinem unnötigen Risiko aussetzen.

Sicherheitsvorkehrungen für Harrison und seine Familie

Angesichts der Bedrohungslage hat das Mavericks-Management beschlossen, die Sicherheitsvorkehrungen für Harrison zu verstärken. Neben zusätzlichem Sicherheitsdienst im Stadion soll auch eine Vollzeit-Sicherheitsgruppe den GM und seine Familie in den kommenden Tagen schützen. Auch während der Pressekonferenz zum Wechsel von Anthony Davis war Harrison nicht anwesend, was in Anbetracht der angespannten Lage verständlich erscheint.