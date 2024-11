Die zweite der insgesamt 19 Wochen der regulären NBA-Saison ist vorüber. Aufgrund der Zeitverschiebung nehmen wir auch die Spiele in der Nacht auf Montag mit in die Betrachtung auf.

Point Guard: Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Morant legte in den drei Spielen der vergangenen Woche zwei Double-Doubles und ein Triple-Double (26 Punkte, 14 Assists und 10 Rebounds beim Sieg gegen die Bucks) auf. Nach seiner schweren vergangenen Saison ein guter Beginn, um wieder zu alter Stärke zu finden?

Shooting Guard: Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Die Cavaliers kamen mit insgesamt sieben Siegen am Stück stark in die Saison. In der zweiten Saisonwoche überzeugte Mitchell mit starken Quoten von außen und 25,3 Punkten pro Spiel - und das bei nur 30 Minuten pro Partie.