Der 32-Jährige unterschrieb in der Free Agency für das Minimum von 2,1 Millionen Dollar in New Orleans, dennoch dürfte Theis eine größere Rolle winken, da die Pelicans im Sommer mit Jonas Valanciunas, Larry Nance Jr. sowie Cody Zeller ihre Center aus dem Vorjahr alle abgaben.

Beim Media Day der Pelicans versicherte Theis jedoch, dass er keine Garantien erhalten habe. Dennoch gab der Center an, dass die winkende Spielzeit ein Faktor in seiner Entscheidungsfindung war. "Ich möchte der Anker der Defense sein", meinte Theis. "Man wird mich hören, ich werde viel reden und natürlich jede Menge Blöcke für unsere Offensivspieler setzen."

Die Preseason der New Orleans Pelicans

Pelicans-Boss Griffin redet Theis stark

Theis könnte an der Seite von Zion Williamson im Frontcourt starten, in Rookie Yves Missi steht ansonsten nur noch ein klassischer Fünfer im Kader. Den Fit mit Williamson sieht Theis positiv. "Ich kann den Dreier werfen und ihm Platz verschaffen", war sich Theis sicher.

Auch der Verantwortliche in New Orleans, David Griffin, zeigte sich optimistisch und verteidigte noch einmal seine Entscheidung, dass man im Frontcourt personell nicht nachlegte. "Wir haben einen Fokus darauf gelegt, dass die Spieler zu uns passen", führte Griffin. Es gab sicherlich Möglichkeiten für uns, einen tradionellen Big Man zu holen. Aber wir haben auch Deutschland bei den Olympischen Spielen gesehen. Daniel Theis hat die Fähigkeit, gegen diese Bigs zu bestehen und zudem offensiv auch einen Einfluss haben kann.

Theis glaubt an Potenzial der Pelicans

Seiner Meinung nach könne man über Theis eine Offense laufen lassen, damit dieser durch Handoffs den Ball verteilt und das Feld durch sein Shooting breit macht. Im Vorjahr war für New Orleans in der ersten Playoff-Runde gegen die OKC Thunder Schluss (0-4), dennoch gewannen die Pelicans in der Regular Season 49 Partien - so viele wie zuletzt in der Saison 2008/09.