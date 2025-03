In einem dramatischen Spiel zementierte ratiopharm Ulm Platz zwei in der BBL. Der Meister von 2023 hat ambitionierte Spiele und womöglich wird es am Kader noch einmal eine Veränderung geben.

Ein gut gelaunter Karim Jallow fasste es direkt nach dem Spiel bei Dyn bestens zusammen. "Das war ein geiles Basketballspiel. Beide Teams hatten gute und schlechte Phasen", resümierte der Forward, der beim 101:90-Erfolg der Ulmer nach Verlängerung über Alba Berlin 17 Punkte beisteuerte.

Am Ende jubelten die Ulmer in einem Spiel, in dem Alba im Schlussviertel einen Sieben-Punkte-Rückstand in 20 Sekunden verspielte, um dann in den letzten sieben Sekunden der regulären Spielzeit noch eine Verlängerung zu erzwingen, obwohl man mit fünf Punkten hintenlag. Ulms Center Marcio Santos hatte es mit einem unnötigen Foul gegen Tim Schneider beim Dunk möglich gemacht, danach pennten die Ulmer beim Rebound und Matt Thomas schickte das Spiel in die Verlängerung. Dort scorte Alba erst zwölf Sekunden vor Schluss zum ersten Mal.

Coach Ty Harrelson war ob des Sieges gut gelaunt, durch die dominante Verlängerung wurde sogar der direkte Vergleich mit Alba gewonnen. "Marcio Santos kam nach dem Spiel zu mir und sagte, dass er deswegen bei fünf Punkten Vorsprung jemanden beim Dunk gefoult hat", lachte der US-Amerikaner.

Ulm holt direkten Vergleich gegen Alba

Endlich war das Glück mal auf der Seite der Donauschwaben, die in dieser Saison schon einige Führungen im Schlussviertel verspielten. Unter anderem reichte es auch deswegen nicht für den Einzug in die EuroCup-Playoffs. In der BBL machten die Ulmer dagegen dahingehend einen großen Schritt. Alba (10-11) wurde auf Distanz gehalten, stattdessen zementierte man mit einer Bilanz von 15-6 den Platz des ersten Verfolgers hinter den Bayern.

Die Mannschaft wirkte an diesem Sonntag gefestigt, obwohl Harrelson am Ende mit Ben Saraf und Nelson Weidemann seinen beiden Spielmacher auf die Bank beorderte und stattdessen auf den jungen Tobias Jensen setzte, der mit einigen Big Plays der heimliche Held des Spiels war, obwohl er nur einziges Field Goal in über 30 Minuten verbuchen konnte.

Der Däne ging mit starker Defense voran, Ulm spielte in der Verlängerung seinen vielleicht besten Basketball der Saison. "Wir mussten uns aufrappeln, weil es sehr unnötig und zu einfach war", merkte Jallow an. "So ein Spiel kann in beide Richtungen gehen. Coach meinte nur, dass es mehr Spaß macht, in der Verlängerung zu gewinnen."

Und das taten sie überzeugend. Nach den Bayern sind die Ulmer das einzige konstante Team der BBL, das lässt die Hoffnungen, aber auch die Erwartungen steigen. Zu den Zielen meinte Jallow, dessen Zukunft nach dem Sommer noch völlig offen ist, folgendes: "Mit diesem Team ist alles möglich. Alle haben Spaß und das ist das Wichtigste."

Isaiah Roby verletzte sich im Training schwer. IMAGO/DeFodi Images

ratiopharm Ulm: Nachverpflichtung möglich

Gleichzeitig fehlen dem Meister von 2023 mit Tommy Klepeisz und Isaiah Roby wichtige Spieler. Der US-Amerikaner verletzte sich am Donnerstag im Training folgenschwer und reißt auf den großen Positionen ein Loch. Noch bis zum 31. März könnte Ulm nachverpflichten, in dieser Saison haben dies noch nicht gemacht.

Harrelson sprach dies nach dem Spiel aber überraschend offensiv an: "Aus Sicht des Klubs gibt es die Notwendigkeit, dass wir noch etwas machen", meinte der Coach. "Vor allem wenn sich noch jemand verletzt, ergibt das Sinn, dass wir uns auf dem Markt umschauen." Allerdings schränkte Harrelson ein, dass es passen müsse und das dieser Spieler auch charakterlich für die Mannschaft geeignet sein müsse.