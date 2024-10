Nur ein Preseason-Spiel fand in der vergangenen Nacht statt. Dafür hatte es dieses umso mehr in sich!

Los Angeles Clippers vs. Golden State Warriors

Ohne den Forward sowie den im Sommer abgewanderten Paul George lag die Offensive des Teams ganz und gar in den Händen von James Harden (13 Punkte, 8 Assists). Seine Fähigkeiten stellte der Guard früh unter Beweis, indem er im ersten Viertel an 15 von den 26 Punkten seiner Mannschaft direkt beteiligt war. Mit +3 aus Sicht des Harden-Teams ging es in die erste Viertelpause.