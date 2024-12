Die Minnesota Timberwolves gingen mit großen Erwartungen in die neue Saison, wären Stand jetzt allerdings nicht einmal ein Playoff-Team und verloren zuletzt immer mehr an Boden. Wo drückt der Schuh beim letztjährigen Conference-Finalisten?

Gewisse Anlaufschwierigkeiten waren erwartbar. Wahrscheinlich wäre es sogar naiv gewesen, von einem reibungslosen Saisonstart auszugehen - es ging hier immer noch um die Wolves, die in ihrer Existenz erst einmal eine so gute Saison gespielt hatten wie die vorige, als sie es bis in die Conference Finals schafften. Die relativ kurz vor Saisonstart dann einiges veränderten, als sie einen ihrer zwei Offensiv-Stars für zwei völlig andere Spielertypen nach New York tradeten.

Wie gesagt: Ein paar Problemchen waren erwartbar. Aber so? Zeitweise zwei Siege aus neun Spielen, eine Niederlagenserie von vier Spielen, die nur endete, weil die Clippers kurz vor Spielende von den MonStars aus "SpaceJam" heimgesucht wurden? Eine negative Bilanz nach 19 Spielen, Platz elf im Westen?

Und solche Zitate? "Wir sind verdammt weich als Team, intern. Wir können nicht miteinander reden. Sind nur ein paar kleine Kinder." Oder: "Jeder hat hier seine eigene Agenda." Oder: "Wir sollten mal anfangen auf die Coaches zu hören." Oder: "Wir werden in unserer eigenen Halle ausgebuht. Das ist so verdammt respektlos."

Vielleicht steckte ein gewisses Kalkül hinter diesen Aussagen von Anthony Edwards - vielleicht wollte er sein Team wachrütteln. In jedem Fall schien das nötig; zuletzt schien sich das Team eher in die falsche Richtung zu entwickeln. Doch wo genau liegen die Probleme der Timberwolves?

Timberwolves: Die vergangenen Spiele

Minnesota Timberwolves: Klaffende Lücke hinter Gobert

Das Steckenpferd der Wolves im vergangenen Jahr war ohne Frage die Defense - hier führten sie nicht bloß die Liga an, sondern stellten eine der dominantesten Defensiven relativ zum Liga-Durchschnitt der letzten Dekade (-6,3). Aktuell ist ihre Defense zwar auch noch gut, aber bei weitem nicht auf diesem Level (-1,3).

Gründe dafür sind relativ leicht zu finden. Mit Julius Randle, Donte DiVincenzo und Rob Dillingham sind neue Spieler im Kader, von denen nur DDV als guter Verteidiger gilt - vor allem aber sind sie andere Spielertypen als Karl-Anthony Towns oder Kyle Anderson, die im Vorjahr noch wichtige Bestandteile der Team-Defense waren.

Insbesondere sind sie keine Backup-Center. Die Wolves der Vorsaison schickten zum Teil gigantische Lineups auf den Court, aktuell sind sie eher klein, gerade wenn Rudy Gobert nicht auf dem Court steht. Naz Reid ist nach wie vor ein starker Backup-Big, fühlt sich defensiv aber auf der Vier wesentlich wohler als auf der Fünf, die er derzeit oft einnehmen muss. Randle wiederum zeigt, warum ihn Tom Thibodeau nie auch nur für wenige Minuten auf die Fünf setzen wollte.

Rudy Gobert steht in der Kritk. Sergio Estrada-Imagn Images

Minnesota Timberwolves: Gobert und sein "schlechtes Beispiel"

In den Minuten ohne Gobert bricht die Defense aktuell folglich komplett ein; mit ihm ist die Defense fast genauso gut wie im Vorjahr (108,6, 81. Perzentil), ohne ihn erlauben die Wolves satte 13,5 Punkte mehr. 23/24 hatte die Differenz nur 3,5 Punkte betragen …

Frei von Schuld ist Gobert dabei selbst nicht. Das Problem mit den von Edwards zitierten "eigenen Agendas" demonstrierte der Franzose gegen Toronto, als er mitten im vierten Viertel eines engen Spiels aus Protest in der gegnerischen Zone parkte (und einen Ballverlust provozierte), weil ihm Randle nicht den Ball geben wollte.

Gobert hat sich in der Folge dafür entschuldigt - "Als jemand, der gerne mit gutem Beispiel vorangeht, war diese Reaktion ein sehr schlechtes Beispiel", wie er es ausdrückte -, sein Auftreten in der Offensive war jedoch nicht nur in dieser Situation suspekt.

Auch gegen die Clippers verweigerte er nach Offensiv-Rebound mehrfach den Pass nach draußen zu offenen Schützen, um stattdessen ohne Vorteil in Korbnähe Eins-gegen-Eins zu spielen. Wie jemand, der davon ausgeht, den Ball anderweitig gar nicht mehr zu bekommen, was - nun ja - nicht gänzlich unverständlich wäre.

Minnesota Timberwolves: Die Offense ist das (größere) Problem

Sein Beitrag zur Defensive bleibt immerhin massiv. Unterm Strich kommen die Wolves hier aktuell auf den achtbesten Wert der Liga - was zwar noch immer gut ist, ihren Ansprüchen allerdings nicht genügt. Denn: Die Offense, die auch im letzten Jahr schon nicht gut war, ist bisher sogar noch schlechter geworden (Platz 20).

KAT wird hier ganz besonders vermisst als Spieler, der ein sensationeller Shooter für seine Position war und über die Jahre viel dafür getan hatte, um eine Chemie mit Edwards und auch Gobert zu entwickeln. Die Integration der neuen Spieler fällt noch schwer, zumal viele - sowohl alte als auch neue Spieler - sich aktuell in einem Formtief befinden.

DiVincenzo trifft bisher bloß 35% seiner Würfe aus dem Feld und hadert noch mit der Rolle als Backup-Aufbau, die ihm von den Wolves aufgedrückt wurde, nachdem er in New York fast immer off-ball spielte. Der echte Point Guard Mike Conley (37) trifft sogar noch schlechter (33%) und zeigt zunehmend sein Alter - noch zögert Head Coach Chris Finch aber, Rookie-Guard Rob Dillingham eine etwas größere Rolle zu geben, auch wenn der Nr.8-Pick der Offense etwas mehr Dynamik verleihen könnte.

Julius Randle sucht noch seinen Platz in der Wolves-Offense. Matt Krohn-Imagn Images

Minnesota Timberwolves: Zu viel Isolation

Jaden McDaniels wiederum trifft von draußen nicht (28,9%), was dem ohnehin eher schwachen Spacing nicht hilft. Randle liefert individuell gute Zahlen (21 Punkte, 50% FG, 7 Rebounds, 4 Assists), hat bis dato jedoch wenig Synergie mit insbesondere Edwards entwickelt. Zu oft spielen die beiden besten Offensivspieler der Wolves neben- und nicht miteinander.

Auch Edwards trägt dazu bei, auch wenn er mehr scort (27,7 Punkte) und dabei effizienter ist als je zuvor, was vor allem an den 4,7 Dreiern liegt, die er pro Spiel trifft. In Sachen Playmaking wirkt die aktuelle Spielzeit eher wie ein Rückschritt, zu oft agiert Ant mit Tunnelblick - und zu oft am Perimeter. Nur knapp ein Viertel seiner Abschlüsse erfolgt am Ring, mit Abstand Career-Low und zu wenig für den vielleicht athletischsten Slasher der Liga.

Noch so ein Problem: Mit Edwards (Platz 4: 5,5 Possessions) und Randle (Platz 22: 3,2) haben die Wolves zwei der NBA-Spieler im Kader, die in dieser Saison am häufigsten Isolation-Plays nutzen - beide sind darin aber nicht gut (Ant im 40. Perzentil, Randle im 24.). Es ist kein Wunder, dass die Offense der Wolves teilweise richtig schwer anzusehen ist.

Minnesota Timberwolves: Eine schwierige Situation

Gerade für Edwards ist die neue Situation dabei auch mit einer neuen Verantwortung verbunden. Towns war lange vor ihm da - selbst als Ant zum besten Spieler des Teams wurde, wurde von ihm nicht erwartet, der alleinige Franchise-Player oder Anführer zu sein. Diese Rolle nimmt der noch immer erst 23-Jährige nun erstmals allein ein.

"Ich versuche, in diesem Aspekt besser zu werden. Ich muss lernen, was zur Hölle ich den Leuten sagen muss, damit alle dieselbe Agenda verfolgen, denn momentan ist das nicht so", sagte Edwards selbst. "Ich glaube, das ist eins unserer Hauptprobleme, weil hier jeder seine eigene Agenda verfolgt."

Was im Prinzip kein Wunder ist. Anders als im Vorjahr gibt es ungeklärte Vertragssituationen im Kader (Randle und Reid können nach der Saison aus ihren Deals aussteigen, Nickeil-Alexander Walker wird Free Agent). Natürlich schwebt auch die ungeklärte Ownership-Situation im Zuge des Rechtsstreits zwischen Glen Taylor und der Gruppe um Alex Rodriguez und Marc Lore weiter wie ein Damoklesschwert über die Franchise. Die Tatsache, dass Towns nicht zuletzt aus finanziellen Gründen getradet wurde, wird den verbliebenen Spielern nicht entgangen sein.

Können die Wolves das Ruder rumreißen? Brad Rempel-Imagn Images

Minnesota Timberwolves: Die richtige Reaktion?

Eine Folge davon ist ein gewisser Druck, der so langsam wächst; gegen die Clippers immerhin wurde eine gute Reaktion gezeigt, als die Offense zwar weiterhin schlecht war, das Team aber selbst verteidigte und um jeden Ball kämpfte, demonstriert vor allem durch Reid, der allein im letzten Viertel zwei Chasedown-Blocks auspackte und eine verlorene Possession rettete, indem er auf den Hallenboden hechtete und den Loose-Ball irgendwie zu DiVincenzo spitzelte.

Dieser Hustle war essenziell in der Vorsaison - die Wolves müssen daran anknüpfen, wenn sie an diese anknüpfen wollen. "Sie müssen mit Widrigkeiten besser umgehen, ob das eine Wurfkrise ist, ein mieser Call, oder eine schlechte Entscheidung eines Mitspielers", sagte Finch. "Sie müssen wieder mehr an einem Strang ziehen."