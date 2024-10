Milwaukee Bucks: Was wurde in der Offseason gemacht?

Nach einem enttäuschenden Playoff-Aus hatten die Bucks im Sommer wenig Spielraum, um große Veränderungen vorzunehmen, liegen sie schließlich bereits oberhalb des gefürchteten Second Aprons. Trotz der finanziellen Hürden gelang es General Manager Jon Horst, sich mit Taurean Prince, Delon Wright und Gary Trent Jr. zu verstärken. Besonders letzterer wird sicherlich der engen Playoff-Rotation angehören.

Im Gegenzug trennten sich die Bucks von Malik Beasley (Detroit Pistons), Patrick Beverley (Hapoel Tel Aviv) und Jae Crowder (Free Agent). Auch Giannis' Bruder Thanasis Antetokounmpo steht noch ohne neuen Vertrag da.

Im Draft sicherten sich die Bucks AJ Johnson an Position 23 und Tyler Smith an Position 33. Beides zwar vielversprechende junge Talente, die dem Team aber kurzfristig nicht weiterhelfen werden.

Milwaukee Bucks: Die Zu- und Abgänge

Zugänge: Taurean Prince (Los Angeles Lakers), Gary Trent Jr. (Toronto Raptors), Delon Wright (Washington Wizards), AJ Johnson (Draft), Tyler Smith (Draft)

Abgänge: Malik Beasley (Detroit Pistons), Pat Beverley (Hapoel Tel Aviv BC), TyTy Washington Jr. (Phoenix Suns)

Milwaukee Bucks: Alle Verträge in der Übersicht (in Mio. Dollar) Spieler Position 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 Giannis Antetokounmpo Forward 48,8 54,1* 58,5 62,8* UFA Damian Lillard Guard 48,8* 54,1 58,5* UFA - Khris Middleton Forward 31,7 34,0* UFA - - Brook Lopez Center 23,0 - - - - Bobby Portis Forward 12,6 13,4* UFA - - Pat Connaughton Guard 9,4 9,4* UFA - - AJ Johnson Guard 2,8 3,1 3,2** 5,5** RFA MarJon Beauchamp Forward 2,7** 4,8** RFA - - Gary Trent Jr. Guard 2,6 UFA - - - AJ Green Guard 2,1 2,3 UFA - - Taurean Prince Forward 2,1 UFA - - - Delon Wright Guard 2,1 UFA - - - Andre Jackson Jr. Guard 1,9 2,2 2,4** UFA - Chris Livingston Forward 1,9 2,2 2,4** UFA - Tyler Smith Forward 1,2 2,0 2,3 2,5** UFA

* Spieler-Option, ** Team-Option, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent

Milwaukee Bucks: Was ist die Ausrichtung der Franchise?

Die Bucks haben mit Damian Lillard und Giannis Antetokounmpo zwei der besten Spieler der Liga. Doch die zentrale Frage lautet, ob sie in der Lage sind, gemeinsam zu funktionieren. Der siebenmalige All-Star Lillard konnte in seiner ersten Saison in Milwaukee die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Er gestand, sich im US-Bundesstaat Wisconsin noch nicht richtig eingelebt zu haben, was auch mit seiner andauernden Scheidung zu tun hat.

Das soll ihm zufolge nun aber kaum noch ein Problem darstellen. Dazu absolvierte das Team erstmals eine komplette Saisonvorbereitung unter Coach Doc Rivers. Das Ziel der Bucks bleibt klar: Sie wollen wieder um die Meisterschaft spielen. Die Kernspieler um Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard und Khris Middleton sind weiterhin stark genug, um in der regulären Saison 50 Siege einzufahren.

Nach zuletzt zwei Playoff-Jahren, in denen man nicht über die erste Runde hinauskam, will man nun wieder an die glorreichen Tage anknüpfen. Wie man aus Vereinskreisen hört, könnte es für das Team bereits der letzte Tanz sein, sollte die Saison nicht von Erfolg gekrönt werden. Mit über 200 Millionen Dollar Gehältern zählen die Bucks zu den teuersten Mannschaften der Liga.

Die Bucks wollen wieder um den Titel spielen. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Milwaukee Bucks: Wo liegen die Schwächen?

In der vergangenen Saison offenbarten die Bucks eklatante Mängel in der Defensive. Obwohl das Team mit Giannis um einen der möglicherweise besten Help-Defender der Basketballgeschichte aufgebaut ist, ließ das Team in der vergangenen Saison 115 Punkte pro Spiel zu - Rang 19 in der NBA!

Für eine Mannschaft, die regelmäßig ihre Titelambitionen artikuliert, ist das selbstredend viel zu viel. Gerade in der Paintverteidigung, also dem Bereich unter dem Korb, ist man von der Ligaspitze weit entfernt (51 Punkte pro Spiel). Schlecht, dass keiner der Neuzugänge da wirklich Abhilfe schaffen wird. Die Antworten müssen also vom Trainerteam selbst kommen.

Ebenfalls als unterdurchschnittlich erwies sich in der vergangenen Saison die Kadertiefe Milwaukees. Mit nur 32,5 Bankpunkten pro Spiel liegt man auch hier auf Rang 19. Die drei Ergänzungen des Sommers könnten diese Schwäche kompensieren, spielten Beasley und vor allem Crowder zuletzt deutlich unter ihren Möglichkeiten. Dennoch gilt: Die Bucks sind, anders als Kontrahent Boston, viel stärker auf die Performance weniger Spieler angewiesen. Das macht sie im Falle von Verletzungen noch verwundbarer als andere.

Milwaukee Bucks: Prognose

Die Milwaukee Bucks haben noch immer alle Puzzleteile, wieder ein Titelanwärter zu sein. Doch dafür müssen - im Vergleich zur Vorsaison - einige Veränderungen passieren. Eine solide Defensive, das erfolgreiche Zusammenspiel der beiden Stars Giannis und Lillard sowie natürlich anhaltende Fitness. Allesamt Dinge, die zuletzt nicht gegeben waren.