Die MLP Academics Heidelberg sind das Überraschungsteam der Saison in der BBL und könnten am 16. Spieltag mit einem Sieg im Topspiel gegen die Bayern sogar an die Tabellenspitze vorrücken. Im Interview gibt Ryan Mikesell, Kapitän und Leistungsträger der Heidelberger, spannende Einblicke in das Erfolgsgeheimnis des Teams und seine Ambitionen auf den MVP-Titel.

Ryan Mikesell führt die MLP Academics Heidelberg in dieser Saison als Kapitän an.

In der Saison 2023/24 war der Klassenerhalt noch ein hartes Stück Arbeit - erst am letzten Spieltag sicherten sich die MLP Academics aus Heidelberg den Verbleib in der BBL. Doch in dieser Saison hat der Klub um Trainer Danny Jansson (seit dieser Saison im Amt) und Leistungsträger wie Ryan Mikesell eine wahre Cinderella-Story hingelegt.

Aktuell stehen die Heidelberger (Bilanz: 9-4) punktgleich mit den Bayern, ratiopharm Ulm und den FIT/One Würzburg Baskets an der Tabellenspitze der BBL - ein Erfolg, der vor allem hinsichtlich des geringen Etats kaum zu erwarten war.

Ryan Mikesell, der als Kapitän und Leader eine entscheidende Rolle spielt, sieht den aktuellen Erfolg als Ergebnis des starken Teamgeists: "Wir haben eine wirklich starke Gruppe von Spielern, die gut miteinander harmonieren und wir sind sehr wettbewerbsfähig. Auch wenn wir mal zurückliegen, kämpfen wir gemeinsam und geben nie auf", so der US-Amerikaner im exklusiven Interview mit basketball-world.news.

Ryan Mikesell: Ambitionen auf den MVP-Award und die EuroLeague

Der 28-jährige Forward, der die vergangenen beiden Saisons in Frankreich spielte, war bei seiner ersten Station nach dem College bereits in Deutschland aktiv. Von 2020 bis 2022 lief er für Tübingen in der ProA auf und schaffte im zweiten Jahr sogar den Aufstieg. Sein Wechsel zur aktuellen Saison scheint sich auszuzahlen: Der 2,01 Meter-Mann führt das Team sowohl in Punkten (15,3 pro Spiel) als auch in Rebounds (6,4) an und hat sich schnell zur Führungspersönlichkeit entwickelt: "Ich gehe gerne mit gutem Beispiel und Disziplin voran. Ich will konstant sein und das möchte ich auch dem Team zeigen", betont er.

Durch seine Leistungen könnte er sich durchaus auch unter die Favoriten auf den Titel des MVP der BBL spielen. Auf die Frage, ob er sich Chancen auf diesen prestigeträchtigen Award ausrechnet, bleibt er bescheiden: "Ich mag es nicht, über individuelle Auszeichnungen zu sprechen und fokussiere mich in erster Linie auf den Erfolg der Mannschaft. Wenn wir so weiter spielen wie bisher und die Playoffs erreichen, habe ich aber sicher eine gute Chance auf den Titel."

Dank des Erfolgs hat Mikesell große Ambitionen. Da die "NBA wohl nicht mehr in Frage käme", schwärmt er von der EuroLeague. Ob er sich eine Zukunft bei einem Team im größten europäischen Wettbewerb im Basketball vorstellen kann? "Die EuroLeague ist definitiv auf meiner Liste. Ich würde es lieben, in dieser Liga zu spielen."

Persönliche Beziehung zu Trainer Danny Jansson - gemeinsame Vergangenheit in Tübingen

Doch auch in Deutschland fühlen sich seine Verlobte und er sehr wohl, was er durch seine Beziehung zu Heidelberg und den starken Austausch mit Trainer Jansson unterstreicht. "Ich wusste, was mich in Heidelberg erwartet und konnte mir sicher sein, dass ich hier eine gute Zeit haben kann."

Insbesondere weil er erneut mit seinem ehemaligen Trainer aus Tübinger Zeiten, zu denen er zum MVP der ProA gekürt wurde, zusammenarbeite. "Die Teamorientierung von Danny ist genau das, was ich schätze. Es geht ihm darum, dass mehrere Spieler im Rampenlicht stehen können. Basketball sollte genau so sein", so Mikesell.

Heidelberg: Vor dem Duell David gegen Goliath

Das kommende Spiel am Sonntag (16.30 Uhr, LIVE bei Dyn) gegen den FC Bayern wird für Mikesell und seine Mitspieler eine echte Prüfung sein. Die Münchner, gespickt mit internationalen Stars und dem stärksten Kader der BBL, gehen als Titelverteidiger und klare Favoriten ins Rennen. Doch Mikesell und die MLP Academics sehen die Begegnung als große Chance, sich selbst zu beweisen: "Es wird ein hartes Spiel. Bayern hat viel Erfahrung, aber für uns ist es eine tolle Gelegenheit, zu zeigen, was wir können und aus welchem Holz wir geschnitzt sind", erklärt er.

Vor allem die Atmosphäre in der Mannheimer SAP Arena, für die bereits über 14.000 Tickets verkauft wurden, wird eine besondere sein: "Vor einer solchen Kulisse gegen Bayern zu spielen, ist eine tolle Momentaufnahme."

Ryan Mikesell und Obi Toppin zu ihrer gemeinsamen Zeit am College. Ryan Mikesell

Freundschaft zu Obi Toppin von den Indiana Pacers

Vor seiner ersten Station in Deutschland war Ryan Mikesell am College bei der University of Dayton aktiv. Dort spielte er unter anderem mit Obi Toppin, der mittlerweile in der NBA bei den Indiana Pacers unter Vertrag steht, zusammen.