"Ehrlicherweise bin ich am meisten überrascht davon, dass mich gar nichts mehr überrascht”, sagte Moe über seinen kleinen Bruder. "Das ist das Beeindruckendste. Ich gehe davon aus, dass er so spielt und mir ist es egal, wie viele 30-Punkte-Spiele er auflegt, weil es mittlerweile normal ist."

Durch die Verletzung von Paolo Banchero hat sich Franz zum Anführer des Teams entwickelt und übernimmt deutlich mehr Verantwortung und Scoring-Last. In den vergangenen sieben Spielen hat Wagner immer mindestens 20 Punkte aufgelegt und sein Team dadurch zu mittlerweile sechs Siege in Serie geführt.

Über die drei Spiele der vergangenen Woche legte der 23-Jährige durchschnittlich 30,7 Punkte, 7,3 Rebounds, 5,7 Assists und zwei Steals pro Spiel auf, was ihm schlussendlich die Ehrung als Eastern Conference Player of the Week sicherte. Bereits 17 Mal war Wagner in seiner Karriere bereits für die Auszeichnung nominiert, konnte den Award bis dato aber nie gewinnen.