"Die Suspendierung erfolgt wegen einer fortgesetzten Missachtung der Teamregeln, eines Verhaltens, das dem Team schadet, und der absichtlichen Verweigerung von Leistung", hieß es in der Erklärung des Klubs. Dazu gehöre auch "das Verlassen des Trainings".

Butler schon zum dritten Mal gesperrt

Nach provokanten Aussagen hatte Miami den 35-Jährigen Anfang Januar zunächst für sieben Spiele aus dem Verkehr gezogen. Grund war "mehrfach teamschädigendes Verhalten". In der Vorwoche kamen wegen eines verpassten Fluges drei weitere Spiele hinzu. In seiner Pause hatte Butler zuletzt unter anderem mit der deutschen Nationalspielerin Satou Sabally vor deren Start in die 3x3-Liga "Unrivaled" trainiert.