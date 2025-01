Die Trade Deadline am 6. Februar rückt immer näher. Daher werfen wir einen Blick auf die aktuelle Ausgangslage bei den fünf Mannschaften der Pacific-Division: Houston Rockets, Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks, San Antonio Spurs und New Orleans Pelicans.

Houston Rockets (32-14)

Trade-Kandidaten: -

Gefühlt jeder Superstar, der in den vergangenen Wochen und Monaten unzufrieden bei seinem Team war, wurde umgehend mit den Rockets in Verbindung gebracht. Aber die Rockets waren Berichten zufolge weder an einer Verpflichtung von Giannis Antetokounmpo interessiert, noch an einem Deal für den älternden Kevin Durant. Demnach wäre es schon eine riesige Überraschung, wenn Houston jetzt kurz vor der Trade Deadline einen großen Deal aus dem Hut zaubern würde.

Und warum auch? Das Team ist jung, hat jede Menge Talent, neun der letzten elf Spiele gewonnen, Champion Boston besiegt und liegt im umkämpften Westen auf einem starken zweiten Platz. Das Team trägt klar die Handschrift von Trainer Ime Udoka und spielt sich Nacht für Nacht das Herz raus. Dieses Konstrukt jetzt aufzubrechen, fühlt sich wie der falsche Weg an. Houston ist eine klare Nummer Eins in der Offensive davon entfernt, ein legitimer Championship-Kandidat zu sein und wird diesen Need im Sommer sicherlich angehen.

Für den Moment könnte es vielleicht noch einen kleineren Deal geben, die Rockets werden schon länger mit Robert Williams III in Verbindung gebracht, der damals unter Udoka in Boston aufgeblühte. Ein weiterer Spieler auf der Fünf wäre schön, ist aber kein Muss, da Steven Adams seit seinem Comeback einen super Job macht. Für den richtigen Preis, könnte Houston aber schwach werden.

Houston Rockets: Diese Picks stehen zur Verfügung JAHR VON ANMERKUNG 2025 Eigener - 2025 OKC oder Phoenix OKC hält Tauschrecht 2027 Eigener 2027 Brooklyn Brooklyn hält Tauschrecht 2027 Phoenix Kein Schutz 2028 Eigener - 2029 Eigener - 2029 Dallas und/oder Phoenix 2030 Eigener - 2031 Eigener -

Memphis Grizzlies (31-16)

Trade-Kandidaten: Luke Kennard, Santi Aldama, Marcus Smart, Jake LaRavia

Die Grizzlies befinden sich in einer interessanten Position. Das Team ist gut (Platz drei im Westen), man hat aber das Gefühl, dass es für den ganz großen Wurf mit dem aktuellen Kader nicht reichen kann. Denken wir an 2023 zurück, erkennt man einige Parallelen. Damals spielte Memphis eine starke Saison, entschied sich aber gegen einen großen Trade zu einer der ereignisreichsten Deadlines seit Jahren (u. a. verließen KD und Kyrie Brooklyn) und scheiterte schließlich als Nr.2-Seed in Runde eins an den Lakers.

So oder so ähnlich könnte das Schicksal des Teams auch in diesem Jahr wieder aussehen, außer sie gehen wirklich Risiko und schnappen sich einen Star, der sie in den Kreis der echten Contender verfrachtet. Das Personal und die Picks dazu haben sie, das Anforderungsprofil wäre ein langer Flügel mit guter Defensive und gutem Wurf. Ins Auge springt einem dabei Brandon Ingram, der schon seit Ewigkeiten mit einem Abgang aus New Orleans in Verbindung gebracht wird.

Eine andere Variante wäre Jimmy Butler. Laut Brian Windhorst (ESPN) sind die Grizzlies in Gesprächen mit den Heat und ein realistischer Kandidat auf eine Verpflichtung des Superstars. Die Crux an der Sache ist jedoch, dass er selbst wohl nicht nach Memphis möchte. Da sein Vertrag am Ende der Saison ausläuft, wäre das Risiko für die Franchise natürlich enorm, in Form von Kawhi und Toronto gab es in den vergangenen Jahren aber auch ein Positivbeispiel für einen solch riskanten Move.

Memphis Grizzlies: Diese Picks stehen zur Verfügung JAHR VON ANMERKUNG 2025 Eigener - 2026 Eigener 2026 Phoenix, Washington oder Orlando Washington hält Tauschrecht 2027 Eigener - 2028 Eigener - 2029 Eigener - 2030 Phoenix oder Washington 2030 Eigener - 2031 Eigener -

Dallas Mavericks (25-22)

Trade-Kandidaten: Daniel Gafford, Quentin Grimes

Bei den Mavs brannte zur Trade Deadline in den vergangenen Jahren stets die Hütte. 2022 schickte GM Nico Harrison Kristaps Porzingis zu den Washington Wizards für Spencer Dinwiddie und Davis Bertans und Dallas erreicht erstmals seit 2011 die Conference Finals. 2023 schnappte Dallas sich dann Kyrie aus Brooklyn, im Vorjahr war er der Deal für P.J. Washington und Daniel Gafford, der ihnen den nötigen Push brachte, um in die Finals einzuziehen. In diesem Jahr dürfte in Texas aber alles deutlich ruhiger zugehen.

Obwohl die Mavs gerade vom Verletzungspech verfolgt sind (u. a. Doncic, Lively, Kleber, Exum), sagte Harrison zuletzt im "The Mavs Stepback"-Podcast, dass das Team keine hektischen Trades einfädeln würde, um die derzeitigen Verletzungen zu kompensieren. Viel hat Dallas dabei auch nicht anzubieten. Gafford war zuletzt als möglicher Trade-Kandidat gehandelt worden, die Verletzung von Lively schob diesen Plänen aber einen Riegel vor. Laut The Athletic hätte Dallas ihren Big auch nur abgegeben, wenn ein Flügelspieler vom Kaliber wie Herb Jones im Gegenzug nach Dallas gekommen wäre.

Wenn sich ein guter Deal ergibt, werden sich die Verantwortlichen über mehr Tiefe auf den großen Positionen und einen guten Perimeter-Verteidiger freuen, das Team hat im Laufe der Saison aber schon eindrucksvoll gezeigt, dass es - wenn alle fit sind - wieder um den Titel mitspielen kann.

Dallas Mavericks: Diese Picks stehen zur Verfügung JAHR VON ANMERKUNG 2025 Eigener - 2026 Eigener - 2031 Eigener -

Die Spurs wollen um Victor Wembanyama einen Contender aufbauen. IMAGO/Bestimage

San Antonio Spurs (20-23)

Trade-Kandidaten: Keldon Johnson, Devin Vassell

An erster Stelle steht bei den Spurs die Entwicklung von Victor Wembanyama, der in dieser Saison das erste Mal All-Star werden dürfte und aktuell Favorit auf den DPoY-Award ist. Dazu entwickelt sich auch Rookie Stephon Castle gut und lernt fleißig von Chris Paul. Aber: Sollte der richtige Spieler auf den Markt kommen, könnten die Spurs zuschlagen. Und wie es der Zufall so will, De'Aaron Fox von den Sacramento Kings könnte als All-Star-Guard genau dieser Spieler sein.

Die Spurs sind zwar bekannt dafür, dass sie während der Saison so gut wie nie aktiv werden, doch manche Chancen sollte man sich einfach nicht entgehen lassen. Möglich ist aber auch, dass der Preis für Fox zu hoch ist und man doch lieber auf den Sommer wartet, wenn Sacramento deutlich mehr Druck verspürt, eine Entscheidung in der Causa Fox herbeizuführen.

Ein echter Contender wären die Spurs ohnehin auch mit Fox noch nicht, dazu ist der Supporting Cast für den Moment zu schwach. Ein weiterer Lottery Pick würde deswegen nicht schaden.

San Antonio Spurs: Diese Picks stehen zur Verfügung Jahr Von Anmerkung 2025 Eigener - 2025 ATL - 2025 CHA 1-14 geschützt 2025 CHI 1-10 geschützt 2026 Eigener Tausch-Recht mit Atlanta 2027 Eigener - 2027 ATL - 2028 Eigener - 2028 BOS Top-1 geschützt 2029 Eigener - 2030 Eigener - 2030 DAL/MIN Spurs erhalten den besten Pick 2031 Eigener Tausch-Recht mit Sacramento 2031 MIN -

New Orleans Pelicans (12-35)

Trade-Kandidaten: Brandon Ingram, Zion Williamson, C.J. McCollum, Javonte Green, Herb Jones, Daniel Theis

Die Pelicans sind der einzige echte Seller in der Southwest Division, denn ihre bisherige Saison ist eine einzige Katastrophe. Die drei Stars Zion Williamson, Brandon Ingram und C.J. McCollum sind eigentlich nie gemeinsam fit und passen immer noch nicht besonders gut zusammen. Eine Bilanz von 12-35 ist für ein Team mit solchem Talent eine Katastrophe.

Ingrams Vertrag läuft im Sommer aus, weshalb jetzt die letzte Möglichkeit für das Front Office wäre, noch Profit aus ihrem Flügelspieler zu schlagen. Laut ESPN soll dieser Deal die "Priorität" des Teams sein, Ingrams jüngste Verletzung soll mögliche Abnehmer - z. B. Sacramento - aber abgeschreckt haben.

Fraglich ist auch, ob Theis noch lange Teil des Teams sein wird. Laut ClutchPoints' Brett Siegel will das Team noch 2,1 Millionen Dollar einsparen, um unter der Luxussteuergrenze zu bleiben. Das wäre genau das Gehalt des Deutschen. Gleiches gilt aber auch für Jeremiah Robinson-Earl und Javonte Green, laut Siegel sollen auch einige Contender an Green interessiert sein.