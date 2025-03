Es musste einfach alles raus. Als Yebo rund vier Minuten vor dem Ende den Niners beim abgeschlagenen Schlusslicht aus Göttingen per Dreier die erste Führung der zweiten Halbzeit bescherte, ballte der 28-Jährige die Faust und schrie "I’m back". Es hatte sich einiges in seiner Zeit bei den Bayern angestaut, nun trägt Yebo seit Freitag wieder das Jersey der Chemnitzer und ohne den gebürtigen Bonner hätten sich die Sachsen vermutlich bis auf die Knochen blamiert.

Elf seiner 20 Punkte (7/12 FG, 4/8 Dreier, 8 Rebounds, 3 Assists) erzielte Yebo in 28 Minuten bei seiner Rückkehr und zeigte umgehend wieder das, was ihn im Sommer so interessant für die Bayern gemacht hatte. Yebo stellte Blöcke, führte den Ball, machte das Spiel schnell, traf seine Dreier (einen weiteren in der Schlussminute) und mutierte so neben Spielmacher Jacob Gilyard (24, 10 Assists) zum Matchwinner.

"Ich habe für mich erkannt, was ich vom Basketball und vom Leben will", sagte Yebo im Interview bei Dyn. "Ich will Spaß haben, ich will meinem Herzen folgen. Für mich war Chemnitz immer so eine Station, wo ich wirklich aufgeblüht bin als Spieler. Ich glaube, das war, weil ich wirklich mit Herzen gespielt habe. Deswegen war es für mich wirklich eine Herzensentscheidung wieder hierhin zu kommen."

Kevin Yebo: Bei den Bayern nicht gefragt

Viel lachen sah man Yebo in München dagegen nicht, der Forward war nur eine Randfigur unter Coach Gordon Herbert und konnte so nur wenige Akzente setzen. Ein gutes Pokalspiel gegen Vechta im Dezember (19 Punkte), sowie hier und da ein Lichtblick in der BBL - das war es aber schon. Der 28-Jährige konnte im BMW Park nie Fuß fassen und bekam auch nicht das Vertrauen des ehemaligen Bundestrainers.

Noch in der Vorsaison war Yebo in Chemnitz der womöglich wertvollste deutsche Spieler der BBL, als Big Man mit Playmaking-Fähigkeiten stellte Yebo seine Gegner immer wieder vor anspruchsvolle Aufgaben, doch dies war in München kaum gefragt. Für die EuroLeague war Yebo deutlich zu schmächtig, dazu vertraute Herbert vor allem seinen Guards und es blieb nicht viel Platz für den Big Man.

In seinen wenigen Einsätzen bekleckerte sich dieser auch nicht unbedingt mit Ruhm, vor allem das Dekabel in Piräus bleibt hier in Erinnerung. Zwar ging die Mannschaft im vierten Viertel geschlossen unter, doch dass Yebo immer wieder MVP-Kandidat Sasha Vezenkov frei an der Dreierlinie stehen ließ, als der Bulgare drauf und dran war, den Scoring-Rekord von Nigel Hayes-Davis zu knacken (50 Punkte), war der Anfang vom Ende in München.

Kevin Yebo kam bei den Bayern nur selten zum Einsatz. IMAGO/camera4+

Kevin Yebo: Kein Vertrauen von Herbert

Yebo fehlte auf diesem Level nicht nur die Power, sondern auch die Spielintelligenz in der Verteidigung, um sich konstant Minuten zu verdienen. Hinter Devin Booker, Johannes Voigtmann, Oscar da Silva und Danko Brankovic war er nur Big Man Nummer fünf und selbst nach dem Booker-Ausfall und den Blessuren von da Silva entschied sich Herbert gegen den Mann mit ivorischen Wurzeln.

Zu Beginn der Saison hatte Yebo aufgrund privater Probleme einige Zeit gefehlt, in dieser Zeit fand Herbert seine Rotation und der 2,07-Meter-Mann hatte es umso schwerer, sich ins Team zu kämpfen.

In Chemnitz wird Yebo dagegen gebraucht. Dort gelang dem Forward der Durchbruch, nachdem er 2022 aus der zweiten Liga in die Messestadt gewechselt war. Dort wurde er in Göttingen wieder umgehend ins Team integriert. Die Niners haben in dieser Saison vieles versucht, vor allem personell ging es hoch her in der Messestadt.

Kevin Yebo: Seine Statistiken beim FC Bayern Wettbewerb Spiele MIN PTS FG% 3P% REB BBL 13 9,5 3,2 44,4 37,5 1,8 EuroLeague 15 6,6 2,3 55,6 33,3 1,5

Kevin Yebo: Niners brauchen seine Qualitäten

Mit Yebo kehrt ein kreativer Kopf zurück, dessen defensive Defizite im Verbund aufgefangen werden können. Gleichzeitig hat der frühere Bremerhavener häufiger den Ball in der Hand und kann kreieren. Gegen Göttingen war das schon wieder deutlich erkennbar, was auch Coach Rodrigo Pastore ein wenig verwunderte.

"Er hat genauso gespielt wie die vergangenen zwei Jahre", freute sich der Argentinier. "Er ist ohne Frage der beste deutsche Spieler, der jemals das Niners-Trikot getragen hat. Jeder liebt ihn. Sein Siegeswille hat uns heute getragen. Zusammen mit Jacob Gilyard hat er viele wichtige Plays gemacht."