EWE Baskets-Coach Mladen Drijencic zeigte sich nach der Niederlage sichtlich enttäuscht: "Es tut richtig weh! 35 Minuten haben wir sehr gut gespielt, aber dann einige Fehler zu viel gemacht. Am Ende hat uns der McGhee gekillt. Das war ein unglaubliches Solo-Konzert von ihm. Unfassbar, was er alles getroffen hat und von welchen Positionen aus." Neben der starken Leistung von McGhee bemängelte Drijencic die entscheidenden Ballverluste in den letzten Minuten: "Mit drei, vier Ballverlusten haben wir den Gegner zurück ins Spiel gebracht."