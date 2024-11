Die Philadelphia 76ers stehen nach einem enttäuschenden Saisonstart mit nur zwei Siegen aus 13 Spielen auf dem letzten Platz der Eastern Conference. Nach der jüngsten 89:106-Niederlage gegen die Miami Heat berief Veteran Kyle Lowry ein Teammeeting ein, bei dem sowohl Spieler als auch Trainerstab deutliche Worte fanden. Laut ESPN sprach Maxey Superstar Embiid direkt auf sein chronisches Zuspätkommen bei "wirklich allem" an - ein Verhalten, das die Kabine und das Trainerteam negativ beeinflusse. "Das ist der Elefant im Raum", soll ein Teilnehmer des Treffens gesagt haben.

Embiid nahm die Kritik an, wies jedoch darauf hin, dass er manchmal über die taktische Ausrichtung des Teams verwirrt sei. Der Center war zudem vor der Partie gegen Miami aufgrund einer Krankheit fast den gesamten Tag nicht anwesend, was zu weiteren Spannungen führte. Das Team, das seit Jahren nach der richtigen Ergänzung für Embiid sucht, hoffte mit der Verpflichtung von Paul George auf eine erfolgreiche Saison. Doch George hat aufgrund einer Knieverletzung nur sechs Spiele absolviert, und Maxey, der als junger Leader im Team gilt, fällt seit dem 7. November mit einer Oberschenkelverletzung aus.

NBA: Hohe Erwartungen der 76ers noch unerfüllt

Die 76ers hatten mit einem vielversprechenden Kader und hohen Erwartungen in die Saison gestartet, doch Verletzungen und inkonsequente Leistungen prägen den bisherigen Verlauf. Spieler forderten in dem Meeting von Coach Nick Nurse intensivere Einheiten und klare Vorgaben, während das Trainerteam mehr Engagement und Konzentration im Training verlangte. Maxey, der voraussichtlich diese Woche sein Comeback geben wird, könnte eine entscheidende Rolle dabei spielen, das Ruder in Philadelphia wieder herumzureißen.