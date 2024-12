Sieben Minuten vor dem Ende war der Schlüsselmoment der Partie. Devin Booker hatte das Mismatch gegen Kendrick Nunn, attackierte den Korb, bekam dabei vom Guard einen Schlag auf den Ellenbogen und konnte Center Wenyen Gabriel den Wurf des Münchners blocken. Die Pfeife der Referees blieb jedoch stumm, stattdessen echauffierte sich Booker und kassierte dafür ein technisches Foul. Es war das fünfte Persönliche für Mr. Zuverlässig und die letzte Wende eines Spieles, dass drei Viertel einer Achterbahn glich.

Denn mit ihrer Starting Five bewegten sich die Bayern mit dem amtierenden Champion auf Augenhöhe, doch die zweite Garde genügte diesmal nicht den höchsten Ansprüchen. "Wir haben gut begonnen, doch mit der Second Unit ging es für uns bergab", musste auch Coach Gordon Herbert zugeben. "In der zweiten Halbzeit haben wir dann die Rotation verkürzt und dann hat Devin Foulprobleme bekommen. Das hat uns wehgetan."

So stand Johannes Voigtmann satte 36 Minuten auf dem Feld, die Backup-Bigs Oscar da Silva, Kevin Yebo und Danko Brankovic kamen zusammen auf gerade einmal elf. Stattdessen wurden die Bayern mit Niels Giffey auf der Vier kleiner und mussten dies nach der Disqualifikation von Booker auch bis zum Ende durchziehen. So fehlte eine Präsenz in der Zone, da Voigtmann meist an der Dreierlinie blieb.

EuroLeague: Panathinaikos‘ Luxuskader macht den Unterschied

Platz hatten die Münchner trotzdem nicht, da die Griechen physisch und sehr clever verteidigten. Zum heimlichen Matchwinner wurde Gabriel, der sechs Würfe blockte, obwohl Panathinaikos-Coach Ergin Ataman vor dem Spiel noch rätselte, ob er überhaupt Minuten für den Neuzugang von Maccabi Tel Aviv finden würde.

Neuzugang Wenyen Gabriel wurde zum heimlichen Matchwinner für Pana. IMAGO/sportworld

So unterschiedlich können die Welten sein. Nach dem Wadenbeinbruch von Star-Center Matthias Lessort wurde mal eben der Südsudanese von EuroLeague-Konkurrent Maccabi Tel Aviv nachverpflichtet, während Ömer Yurtseven, im Vorjahr noch NBA-Center, mit acht Minuten abgespeist wurde.

Die Griechen haben einfach einen absoluten Luxuskader, der Ataman unendlich viele Möglichkeiten gibt. So wechselte der Türke seine Starting Five in der zweiten Halbzeit gleich dreimal, weil Kostas Sloukas (Final-Four-MVP!), Jerian Grant (EuroCup MVP 2023) und Konstantinos Mitoglu von der Bank in Halbzeit eins überzeugten. Die Tiefe haben die Bayern nicht, sie sind auf ihre Schlüsselspieler angewiesen.

Bayern: Edwards kommt nicht zum Zug

Booker spielte mit Foulproblemen nur 20 Minuten, Carsen Edwards (11 Punkte, 4/16 FG) gelang vergleichsweise wenig, Shabazz Napier (0/6 Dreier) blieb ohne Punkte. Das können die Bayern nicht kompensieren und stellte der gute Johannes Voigtmann (14 Punkte, 13 Rebounds) richtig fest, dass es an diesem Abend "offensiv nicht gut genug" war.

37 Prozent aus dem Feld waren einfach zu wenig, um gegen solch ein abgezocktes Team bestehen zu können. Umso wertvoller könnte der knappe Sieg in Mailand gewesen sein. Mit einer Bilanz von 11-7 sind die Bayern weiter Fünfter, in der kommenden Woche steht bei den zuletzt etwas verbesserten Königlichen von Real Madrid (9-9).

Bayern: Voigtmann bleibt optimistisch

Wobei: Sind in dieser verrückten EuroLeague nicht alle Partien Schlüsselspiele? Zwischen Platz eins (Monaco mit 12-6) und Rang 15 (ASVEL mit 8-10) liegen auch nach 18 Spieltagen gerade einmal vier Siege. Zwischen direkter Playoff-Qualifikation und Verpassen der Postseason ist für die Bayern gefühlt weiter alles möglich.

"Wir schauen nicht so oft auf die Tabelle, weil es keinen Sinn ergibt", meinte Voigtmann. "Wir machen uns da jetzt nicht verrückt und wollen einen Vorsprung verwalten. Wir wissen, dass wir noch Siege gegen gute Teams brauchen. Wir wissen, dass wir auch Auswärtssiege brauchen." Das Spiel gegen Pana habe daran nichts geändert. Wenn überhaupt haben die Bayern gesehen, dass sie nicht weit weg von der Spitze sind, dennoch aber doch ein paar Dinge fehlen.