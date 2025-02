Milwaukee Bucks (26-20)

Die Bucks befinden sich mitten in einer starken Phase mit neun Siegen aus den letzten zwölf Spielen, doch als echter Titelanwärter wird Milwaukee weiterhin nicht gesehen. Gerüchte um eine mögliche Verpflichtung von Jimmy Butler oder Bradley Beal halten sich hartnäckig, doch beide Szenarien wären kompliziert umzusetzen.

Milwaukee müsste kreative Wege finden, um Gehälter unter die zweite Luxussteuergrenze zu drücken, bevor ein Deal dieser Größenordnung realisierbar wird. Spieler wie Khris Middleton, Brook Lopez oder Pat Connaughton könnten dabei als Trade-Chips dienen. Besonders interessant ist, dass die Bucks offenbar keine Abschreckungssignale erhalten haben, was Butler betrifft. Ob der 35-Jährige jedoch der Heilsbringer wäre, bleibt anzuzweifeln. Beal hingegen, mit seiner No-Trade-Klausel und langfristig teurem Vertrag, scheint eine schwierigere Option.

Chicago Bulls (21-28)

Die Bulls stecken seit Jahren in der unglücklichen Position, im Mittelfeld der Eastern Conference: weder stark genug, um in den Playoffs ernsthaft mitzureden, noch schwach genug, um einen hohen Draft-Pick zu ergattern. Aktuell rangiert das Team mit einer Bilanz von 20-28 auf Platz 10 der Eastern Conference und steht vor der Entscheidung, ob ein Rebuild eingeleitet oder weiter auf einen Play-in-Platz gezielt wird - mal wieder. Dennoch deutet einiges darauf hin, dass Chicago sich wirklich mal dem Neuanfang widmet. Der eigene Pick steht schließlich auch auf dem Spiel.

Besonders die Namen Zach LaVine und Nikola Vucevic tauchen immer wieder in Trade-Gerüchten auf. LaVine spielt zwar eine seiner effizientesten Saisons mit 24 Punkten pro Spiel bei über 51 Prozent Trefferquote, doch sein 215-Millionen-Dollar-Vertrag könnte Interessenten abschrecken. Vucevic, der 20,3 Punkte und 11,3 Rebounds pro Spiel liefert, wäre aufgrund seines auslaufenden Vertrags in der kommenden Saison leichter zu traden. Sollte Chicago sich für den Rebuild entscheiden, wäre dies die Gelegenheit, maximale Werte für die Stars zu erzielen und die Pick-Sammlung für die Zukunft zu erweitern.

Cleveland Cavaliers (39-9)

Indiana Pacers (26-20)

Die Pacers haben sich in den letzten Wochen zu einem der heißesten Teams der Liga entwickelt und stehen aktuell auf Platz fünf der Eastern Conference. Mit acht Siegen aus den letzten neun Spielen hat sich das Team als ernstzunehmender Playoff-Kandidat etabliert, was auch die Strategie vor der Trade Deadline beeinflusst. Während Interesse an Cam Johnson von den Brooklyn Nets gemeldet wurde, scheint die Franchise zögerlich, da der geforderte Preis von zwei Erstrundenpicks und einem oder zwei Rollenspielern zu hoch ist. Der Fokus liegt stattdessen wohl eher darauf, den aktuellen Kader intakt zu halten, um die bestehende Chemie nicht zu gefährden.