"Wenn ich mir darüber den Kopf zerbreche, dann fehlt mir die Energie für mein Knie", sagte Wagner am Sonntag gegenüber ProSieben Maxx und spielte damit auf den Kreuzbandriss an, an dem er seit Dezember laboriert. "Deswegen mache ich mir darüber überhaupt keine Gedanken."

Wagner spielt seit 2019 in der NBA, seit 2021 zudem an der Seite seines Bruders Franz bei den Magic. In Orlando beziehen die beiden sogar eine gemeinsame Wohnung. "So langsam muss ich ganz ehrlich sagen, gewöhne ich mich daran", sagte der große Wagner-Bruder lachend über die viele Solo-Zeit. "Also Franz kann gerne öfter verreisen; ist ganz schön hier alleine."