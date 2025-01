Nun verriet der 23-Jährige, wie es um sein Comeback auf dem Platz steht. "Ich fühle mich gut", sagte Wagner nach dem gestrigen Spiel der Orlando Magic gegen die Utah Jazz. "Ich denke, ich mache gute Fortschritte. Ich ziehe meine Reha weiter durch und versuche, keine voreiligen Schritte zu gehen. Ich will natürlich nicht riskieren, dass ich mich erneut verletze."

Franz Wagner: "Komische Situation, dass nichts weh tut"

Dabei falle es dem deutschen Nationalspieler schwer, mit einer Verletzung umzugehen, die ihn im Alltag kaum noch beeinträchtigt. "Schon nach wenigen Tagen fühlte sich alles wieder völlig normal an", erklärte er. "Normalerweise hat man bei Verletzungen - Fuß oder Knie - Probleme beim Laufen oder so. Aber hier ist es gar nicht so."