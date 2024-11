Am gestrigen Donnerstag meldeten die Bayern Vollzug, Yam Madar wechselt mit sofortiger Wirkung zurück in die Heimat zu Hapoel Tel Aviv. Erst im Juli hatte der Israeli einen Dreijahresvertrag an der Isar unterschrieben, konnte sich aber unter Coach Gordon Herbert nicht durchsetzen und kam in der EuroLeague nur in fünf Spielen zum Einsatz.

Bezeichnend: Während die Bayern keinen der deutschen Nationalspieler für den DBB abstellten, durfte Madar für Israel auflaufen. Es zeigte, dass seine Dienste nicht zwingend benötigt wurden. In 14 Pflichtspielen stand der Spielmacher nur durchschnittlich 11,7 Minuten auf dem Parkett, dabei gelangen ihm 4,1 Punkte sowie 1,6 Assists bei einer Quote von 42 Prozent aus dem Feld.

FC Bayern und Madar: Ein lukratives Missverständnis

Unter dem Strich dürften die Bayern damit sogar einen Gewinn gemacht haben. Geld, welches womöglich wieder investiert werden könnte. Sportdirektor Dragan Tarlac deutete dies zumindest in der Pressemitteilung an, als er wie folgt zitiert wurde: "Wir werden nun prüfen, inwieweit wir noch einmal reagieren müssen bezüglich unseres Kaders."

FC Bayern: Ein weiterer Spielmacher wird gebraucht

Herbert ist jedoch bekannt für seine kurzen Rotationen und klare Rollenverteilung, der Erfolg in dieser Spielzeit gibt dem Kanadier derzeit recht. Mit einer Bilanz von 8-3 sind die Münchner Dritter in der EuroLeague und führen auch die heimische BBL (6-2) an. Am Freitag sind die Bayern bei Roter Stern Belgrad zu Gast, in der Bundesliga trifft der Meister am Sonntag auf RASTA Vechta (live bei Dyn ab 18 Uhr).