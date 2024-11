Neben der Niederlage hat Doncic auch eine kleine Verletzung einstecken müssen. „Es ist nur der Ellbogen, eine große Prellung", so der 25-Jährige über die Blessur, die er sich im dritten Viertel zugezogen hat. “Es ist alles in Ordnung. Es kribbelt nur ein bisschen in den Fingern, aber es ist in Ordnung", gab Luka Doncic Entwarnung.