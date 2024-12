vor 1 Stunden Angeblich sind fünf NBA-Teams interessiert Lonnie Walker schon wieder vor dem Absprung? Kaunas-Guard weckt Interesse

Lonnie Walker IV sorgt weiterhin für Aufsehen in der NBA, obwohl er derzeit für Zalgiris Kaunas in der EuroLeague spielt. Laut NBA-Insider Marc Stein zeigen mehrere NBA-Teams Interesse an dem 25-Jährigen, der einen Buyout-Vertrag mit dem litauischen Verein hat.