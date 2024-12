Durch die zweite Niederlage in Folge hat Paris die Tabellenspitze verloren, ohne den erkrankten T.J. Shorts fehlte den Franzosen der wichtigste Spieler. Immerhin sprang Maodo Lo in die Bresche, der sein womöglich bestes Spiel in der EuroLeague absolvierte. Der deutsche Nationalspieler erzielte für die Pariser 30 Punkte (13/17 FG) und spielte dazu auch noch sieben Assists.