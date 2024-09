Bei Olimpia Milano kam Maodo Lo in der vergangenen Saison kaum zum Zug, was auch einer langen Verletzungshistorie zuzuschreiben ist. Bei Paris Basketball will der 31-jährige nun den Neuanfang wagen.

Hinter Maodo Lo liegt ein schwieriges Jahr. Nicht nur bei den Olympischen Spielen in Paris kam er kaum zum Zug, auch bei seinem Ex-Verein Olimpia Milano war er meist nur Betrachter der Spiele.

"War gezwungen, viele Spiele zu verpassen"

"Die letzte Saison war wegen der ganzen Verletzungen sehr kompliziert", gab der 31-jährige im Gespräch mit seinem neuen Verein Paris Basketball zu. "Deswegen war ich gezwungen, viele Spiele zu verpassen."

Im Trikot der Italiener legte der Point Guard im Schnitt 7,6 Punkte in 21 EuroLeague-Spielen auf. In der nationalen Liga half er den Mailändern, die dritte Meisterschaft in Folge zu gewinnen.

Nun zieht es den deutschen Nationalspieler nach Olympia erneut in die französische Hauptstadt. Bei Paris Basketball will Lo einen Neuanfang wagen.

"Meinem Team zeigen, was ich noch drauf habe"

"Ich freue mich auf die kommende Saison in Paris. Wenn ich in guter Verfassung bin, dann kann ich mein Talent, meine Erfahrung und meine Qualitäten in die Mannschaft einbringen."