Laut ESPN waren potenzielle Teams von Knechts fortgeschrittenem Alter (23) und seinen Interviews im Vorfeld des Drafts abgeschreckt. Auch die Lakers haben nicht damit gerechnet, dass der Shooter an Position 17 noch verfügbar sein würde. Deshalb rief Lakers-GM Rob Palinka während es Drafts auch Knechts Agenten Jeff Schwartz an, um sich bei ihm rückzuversichern. "Ich habe ihm gesagt: 'Gibst du mir dein Wort? Es gibt keine Red Flags, richtig?'", erzählte Pelinka gegenüber ESPN.

In den Interviews vor dem Draft gab sich Knecht zudem nicht besonders redselig, was ihm anscheinend ein paar Plätze gekostet hat. "Ich glaube, ein paar Teams haben ihn gefragt, ob er gerne lese und er sagte nein", sagte Rod Clark, Tennessees Assistant-Coach, der Knecht während seiner College-Zeit gecoacht hat, zu ESPN. "Aber was hat das mit Basketball zu tun? Er ist nur er selbst und spricht die Wahrheit. 'Ich lese nicht gerne.' Ich bin mir sicher, viele Leute lesen nicht gerne."