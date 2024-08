Mit nun 14 Spielen Vorsprung auf Platz neun ist dem derzeitigen Spitzenreiter in der WNBA (23-4) der Playoff-Platz nicht mehr zu nehmen. In Las Vegas stand vor allem die Verteidigung, in den letzten drei Vierteln genehmigte das Team den Champions gerade einmal 39 Zähler, darunter nur acht im zweiten Abschnitt.