Ein getragenes Trikot von Michael Jordan aus der Chicago Bulls-Saison 1996/97 wurde bei Sotheby’s für 4,68 Millionen Dollar versteigert. Das rote Trikot, das Jordan in mindestens 17 Spielen trug - darunter im berühmten Spiel, in dem Rookie Allen Iverson Michael Jordan mit einem Crossover beeindruckend ausspielte - ist das vierteuerste NBA-Trikot der Geschichte. Noch höhere Preise erzielten bisher nur Jordans "Last Dance"-Trikot für 10,1 Millionen Dollar, ein signiertes Kobe Bryant-Trikot aus seiner MVP-Saison 2007/08 für 5,8 Millionen Dollar und Wilt Chamberlains Jersey aus den 1972 NBA Finals für 4,9 Millionen Dollar.