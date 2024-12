Am heutigen Abend öffnet die NBA ihr Voting für die diesjährigen All-Star-Teams. Höchste Zeit also, um mal zu überprüfen, wie der Spieler-Pool Stand jetzt aussehen sollte - wenn es dabei nur um die in dieser Saison gezeigten Leistungen ginge. Ein paar Überraschungen sind dabei …

Dürften beim kommenden All Star Game erneut am Start sein: Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum und Shai Gilgeous-Alexander (v. l. n. r.).

Wie schon mehrfach in den letzten Jahren wird auch beim All-Star Game 2025 etwas Neues ausprobiert - eigentlich werden daraus nun drei Spiele, die von drei All-Star-Teams und dem Gewinner der Rising Stars Challenge bestritten werden. Die Liga will sich unter Adam Silver schlichtweg nicht vorwerfen lassen, jemals "wieder das mit den Fähnchen" zu machen.

Außer beim Spielerpool. Wie gehabt werden 24 All-Stars gewählt, zwölf aus jeder Conference. Wie gehabt gibt es jeweils fünf "Starter" pro Conference, die zu 50% von den Fans, zu 25% von den NBA-Spielern und zu 25% von Vertretern der Medien gewählt werden. Die sieben Reservisten pro Conference werden dann von den Coaches bestimmt.

Das Spiel, äh, die Spiele stehen am 16. Februar an, das Fan-Voting indes beginnt … heute. Richtig. Höchste Zeit also, um mal einen ersten Zwischenstand zu geben. Die folgenden 24 Spieler wären Stand jetzt die All-Stars, unserer Ansicht nach zumindest!

Eastern Conference - Backcourt

Starter: Jalen Brunson (New York Knicks): 25 Punkte, 56,7% eFG, 3 Rebounds, 7,7 Assists - 26 Spiele

Starter: Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers): 23,3 Punkte, 54,9% eFG, 4,7 Rebounds, 4,5 Assists, 1,6 Steals - 26 Spiele

Brunsons Scoring-Volumen ist im Vergleich zum Vorjahr etwas geringer, was auch an seinem All-Star-Teamkollegen liegt (siehe unten), dafür ist seine Effizienz besser als je zuvor in seiner Karriere als Starter (43,2% von draußen helfen!) und Brunson verteilt die meisten Assists seiner Karriere. Er bleibt der Anführer der drittbesten Offense der Liga.

Mitchell sitzt nicht ganz so fest im Sattel - Advanced Stats und Counting Stats zufolge gibt es einen dritten Ost-Guard, der sogar besser ist als beide. Mitchell wiederum ist der beste Spieler des besten Teams, das auch deshalb so gut ist, weil er eben Touches opfert. Defensiv ist er vor allen ärgsten Backcourt-Konkurrenten anzusehen.

Reserve: Damian Lillard (Milwaukee Bucks): 25,7 Punkte, 54,8% eFG, 4,5 Rebounds, 7,5 Assists - 22 Spiele

Reserve: Darius Garland (Cleveland Cavaliers): 20,3 Punkte, 58% eFG, 2,4 Rebounds, 6,5 Assists - 26 Spiele

Statistisch hätte Lillard Argumente, um vor Mitchell und auch Brunson zu stehen. Dame erlebt das erhoffte Bounceback-Jahr, auch wenn die Leistungen zum Teil noch immer schwanken und Milwaukee, dem NBA-Cup-Sieg zum Trotz, unterm Strich bisher nur ein mittelmäßiges Team ist (Net-Rating: +0,2).

Garland hingegen ist der Grund, warum Mitchell bereitwillig Touches opfert - ebenfalls im Bounceback-Jahr, (deutlich) effizienter als jemals zuvor und als jeder andere Volume-Scorer unter den Ost-Guards. Es gibt zwar noch einige Konkurrenten, dieses Argument gibt aber kombiniert mit dem Teamerfolg den Ausschlag pro Garland.

Jalen Brunson von den New York Knicks. Jerome Miron-Imagn Images

Eastern Conference - Frontcourt

Starter: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 32,7 Punkte, 61,7% eFG, 11,5 Rebounds, 6,1 Assists, 2,2 Stocks - 23 Spiele

Starter: Jayson Tatum (Boston Celtics): 28,2 Punkte, 54,5% eFG, 9 Rebounds, 5,6 Assists, 1,7 Stocks - 24 Spiele

Starter: Franz Wagner (Orlando Magic): 24,4 Punkte, 51,9% eFG, 5,6 Rebounds, 5,7 Assists, 2,2 Stocks - 25 Spiele

Bei Giannis und Tatum bedarf es keiner Erklärung. Wagner wird den Platz vermutlich nicht halten, da es aber um Stand jetzt geht, greift das "Games Played"-Argument noch nicht (es gibt Teams, die erst bei 25 Spielen stehen).

Und dann ist die Entscheidung deutlich. Wagner war der beste Spieler eines Top-4-Teams seiner Conference, laut diverser Advanced Stats ein Top-10-Spieler der bisherigen Saison, und nicht zuletzt aufgrund seiner Two-Way-Skills der nach Tatum und Giannis drittbeste Frontcourt-Spieler der Conference.

Reserve: Karl-Anthony Towns (New York Knicks): 24,8 Punkte, 59,4% eFG, 13,9 Rebounds, 3,3 Assists, 1,9 Stocks - 24 Spiele

Reserve: Evan Mobley (Cleveland Cavaliers): 18,4 Punkte, 60,1% eFG, 8,9 Rebounds, 2,6 Assists, 2,6 Stocks - 25 Spiele

Reserve: Jimmy Butler (Miami Heat): 19,4 Punkte, 57,5% eFG, 6,1 Rebounds, 5 Assists, 1,7 Stocks - 19 Spiele

Ja, wir sind auch nicht überwältigt (vom überragenden Towns abgesehen, der Wagner den Starter-Spot wahrscheinlich abnehmen wird). Die beiden anderen Plätze wären in anderen Jahren (oder in einer anderen Conference) starke Wackelkandidaten, aktuell tut sich hinter ihnen aber nicht so viel auf.

Ein Wort an dieser Stelle zu Jaylen Brown: Den amtierenden Finals-MVP würden die meisten hier erwarten, ziemlich sicher wird er auch wieder dabei sein. Dummerweise wirft Brown aktuell die schwächste Quote seiner Karriere (50,6% eFG) und legt ein negatives Box Plus/Minus auf (-0,3), was bei Spielern seiner Reputation in ihrer Prime eigentlich kaum möglich sein sollte.

Es ist aktuell kein großes Thema, auch weil Boston wie gehabt durch die Liga pflügt, aber Brown spielt für seine Verhältnisse ein Down-Year, kein All-Star-Jahr. Etwas Zeit bleibt ihm ja noch.

Wild Card: Derrick White (Boston Celtics): 17,4 Punkte, 59,7% eFG, 4,8 Rebounds, 4,9 Assists, 2,2 Stocks - 25 Spiele

Wild Card: Trae Young (Atlanta Hawks): 21,5 Punkte, 46,6% eFG, 4 Rebounds, 12,1 Assists, 1,5 Stocks - 26 Spiele

Ein zweiter Kelte darf es trotzdem sein! Warum also nicht White, der kein klassischer Star ist, nun aber erneut den Impact eines Stars bei einem überragenden Kollektiv zeigt, über 40% seiner Dreier trifft und dabei einer der drei (zwei?) besten Guard-Verteidiger im Osten ist. Winning darf ein Argument sein, und für Winning hilft ein Spieler wie Derrick White.

Winning ist auch das (leise) Argument für Young, der hier den Vorzug vor zwei jungen, statistisch sehr auffälligen Konkurrenten erhält, deren Teams deutlich schlechter dastehen, LaMelo Ball und Cade Cunningham. Young trifft in dieser Spielzeit zwar kaum ein Scheunentor, eigentlich hat sich sein Spiel aber in die richtige Richtung entwickelt, er wird engagierter, auch mal ohne Ball in der Hand. Er führt die Liga bei den Assists an, was auch nicht schadet.

Wir sind aber ehrlich: Auch LaMelo gehört mit seinen 30,2 Punkten pro Spiel eigentlich dazu - obwohl für ihn jedes Regular-Season-Spiel wirkt wie ein All-Star Game. Oder gerade deshalb.

Franz Wagner von den Orlando Magic. Mike Watters-Imagn Images

Western Conference - Backcourt

Starter: Shai Gilgeous-Alexander (OKC Thunder): 30,3 Punkte, 56,1% eFG, 5,5 Rebounds, 6,3 Assists, 2,9 Stocks - 25 Spiele

Starter: Luka Doncic (Dallas Mavericks): 28,9 Punkte, 54% eFG, 8,6 Rebounds, 8,2 Assists, 2,6 Steals - 20 Spiele

Die einzig nötige Diskussion bei diesen beiden ist bis auf Weiteres, wen man lieber im Team hätte. Wir wollen beide.

Reserve: Stephen Curry (Golden State Warriors): 23 Punkte, 57,9% eFG, 5,2 Rebounds, 6,7 Assists, 1,8 Stocks - 20 Spiele

Reserve: Kyrie Irving (Dallas Mavericks): 23,9 Punkte, 59,1% eFG, 4,7 Rebounds, 5,3 Assists, 1,5 Steals - 24 Spiele

Wird es genug gewürdigt, dass Irving 47% seiner Dreier trifft - bei knapp sieben Versuchen pro Spiel? Uncle Drew hat schon einmal lautere Boxscore-Zahlen aufgelegt, es ist aber diskutabel, ob er schonmal BESSER gespielt hat als in dieser Spielzeit. Über die ersten Saisonwochen war er der beständigste Mavs-Guard und muss Teil des Teams sein, ob als Reservist oder Wild Card.

Curry ist Curry. Die Minuten sind weniger geworden (31 pro Spiel), der Impact ist derselbe. Die Warriors-Offense ist um 19,4 Punkte besser, wenn er auf dem Court steht - und ohne ihn eine Katastrophe. Vielleicht kann das Dennis Schröder ja ändern …

Luka Doncic von den Dallas Mavericks. Darren Yamashita-Imagn Images

Western Conference - Frontcourt

Starter: Nikola Jokic (Denver Nuggets): 30,9 Punkte, 60,8% eFG, 13,3 Rebounds, 9,9 Assists, 2,5 Stocks - 21 Spiele

Starter: Kevin Durant (Phoenix Suns): 25,7 Punkte, 59,1% eFG, 6,5 Rebounds, 3,7 Assists, 1,9 Stocks - 15 Spiele

Starter: Anthony Davis (Los Angeles Lakers): 27,8 Punkte, 55,3% eFG, 11,4 Rebounds, 3,3 Assists, 3,2 Stocks - 25 Spiele

Jokic ist nicht verhandelbar - Durant wäre es eigentlich auch nicht, lediglich die verpassten Spiele sind ein Problem. Aber: Wenn er mit dabei ist, gewinnt Phoenix nahezu immer (13-2), also können wir ein Auge zudrücken. Es ist blöd genug, dass Durant auf diesem Kurs am Ende der Saison kein All-NBA-Spieler sein wird.

Der finale Platz geht an Davis, der zwar nicht mehr ganz so dominant auftritt wie zum Saisonstart, sich aber noch immer in der wohl besten Saison seit seinem Wechsel zu den Lakers befindet. Es ist nicht seine Schuld, dass die Defense des Teams so schwach aussieht. Kaum ein anderer Spieler in der NBA hat Tag für Tag so viel zu tun wie Davis.

Reserve: Victor Wembanyama (San Antonio Spurs): 23,6 Punkte, 55,4% eFG, 10,3 Rebounds, 3,9 Assists, 4,6 Stocks - 21 Spiele

Reserve: Jalen Williams (OKC Thunder): 21,7 Punkte, 55,9% eFG, 6,1 Rebounds, 5 Assists, 2,8 Stocks - 25 Spiele

Reserve: Alperen Sengün (Houston Rockets): 18,6 Punkte, 48,5% eFG, 10,6 Rebounds, 5,2 Assists, 2,2 Stocks - 26 Spiele

Wemby hätte Argumente gehabt, um direkt Starter zu sein - bezieht man die verpassten Spiele von KD stärker mit ein, könnte er dessen Platz übernehmen, auch zwischen ihm und Davis ist es statistisch knapp. Die Offense ist besser geworden, selbst wenn sein Dreiervolumen manche noch immer abschreckt. Die Defense ist die beste der Liga. Er sollte ab jetzt immer dabei sein.

Williams fehlt es an Resümee, um in der Realität den Platz von LeBron James einzunehmen, der von den Fans natürlich wieder gewählt werden wird. Williams spielt aber zweifellos All-Star-Basketball, ist im Kollektiv der Thunder der zweitwichtigste Scorer und Playmaker, dabei sehr effizient - und die defensive Allzweckwaffe. Die historische Defense der Thunder funktioniert auch deshalb, weil J-Dub in Abwesenheit von zeitweise Chet Holmgren UND Isaiah Hartenstein einen glaubwürdigen Ringbeschützer abgibt.

Sengün hätte es uns leichter gemacht, wenn seine Korbleger häufiger reinfallen würden. 59% am Ring sind schwach für einen Wing und schrecklich für einen Big Man … nahezu alles andere ist aber schon ziemlich gut. Sengün ist ein starker Playmaker für seine Position, hinten trägt er mittlerweile positiv zur Teamdefense bei (der größte Unterschied zu Domantas Sabonis, der hier auch stehen könnte). Er ist unterm Strich der wichtigste Spieler eines Top-3-Teams im Westen, selbst wenn die Rockets bisher kein Star-, sondern ein Kollektiv-Team sind.

(Was auch auf den aktuellen 2-Seed zutrifft. Ja Morant ist zwar ein Star, steht bisher aber erst bei 16 Spielen. Jaren Jackson Jr. spielt eine starke Saison, ist vom Impact her jedoch nicht ganz auf Sengüns Niveau. Sorry, liebe Grizzlies.)

Nikola Jokic von den Denver Nuggets. Christopher Creveling-Imagn Images

Wild Card: James Harden (L.A. Clippers): 22,1 Punkte, 48,2% eFG, 6,5 Rebounds, 8,3 Assists, 2,3 Stocks - 26 Spiele

Wild Card: Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves): 26,2 Punkte, 56% eFG, 5,4 Rebounds, 3,8 Assists - 25 Spiele

Ja, Hardens Effizienz ist überschaubar. Hätte jemand zu diesem Zeitpunkt eine 15-12-Bilanz von den Clippers erwartet, die offensiv nahezu komplett von seinen Entscheidungen getragen werden? Wir auch nicht - sein Einfluss auf das Team ist massiv, selbst wenn die Counting Stats von beispielsweise De’Aaron Fox oder auch LeBron auf den ersten Blick besser aussehen.