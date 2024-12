LeBron James ist in den letzten Jahren seiner NBA-Karriere angekommen, und seine Ziele sind klar: Ein weiterer Titel, idealerweise mit seinem Sohn, Bronny, an seiner Seite. Dieser Wunsch könnte nun Einfluss auf seine Zukunft bei den Lakers nehmen. Laut Anthony Irwin von ClutchPoints gibt es aus dem Umfeld der Lakers die Vermutung, dass LeBron - falls er tatsächlich für einen Trade offen ist - nicht ohne Bronny gehen wird.

LeBrons letzter Wunsch: Ein Titel mit seinem Sohn

Wenn LeBron tatsächlich die Lakers in Richtung eines Teams verlässt, das ihm eine realistische Chance auf einen Titel bietet, gibt es nur eine Möglichkeit, wie das Ganze für die Lakers sinnvoll wird: Bronny muss im Trade enthalten sein. Dies hätte nicht nur für die Lakers Vorteile, sondern könnte auch LeBrons Wunsch erfüllen, den Rest seiner Karriere mit seinem Sohn zusammen auf dem Spielfeld zu verbringen.

"Die Lakers würden einen Deal anstreben, der LeBron und Bronny zusammen an ein neues Team bringt", so Irwin. Und das ist alles andere als eine vage Spekulation. Denn LeBron hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass sein Traum darin besteht, gemeinsam mit seinem Sohn einen NBA-Titel zu gewinnen.