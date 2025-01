"So ist unser Team nun mal aufgebaut. Wir können uns keine Fehler bzw. nur sehr wenige Fehler leisten", stellte LeBron James ernüchtert fest. Der 40-Jährige verbuchte 25 Punkte sowie elf Assists, leistete sich aber auch fünf Ballverluste. Dennoch war der Oldie noch der beste Laker, Anthony Davis (16, 10 Rebounds) verlor sein Matchup gegen Ex-Laker Ivica Zubac (21, 19 Boards) unter dem Korb mehr als deutlich.

Somit bauen die Clippers (24-17) den Vorsprung auf die Lakers (22-18) auf 1,5 Spiele aus, während das Team von Head Coach J.J. Redick weiter auf Rang sechs liegt, in den vergangenen Wochen aber sehr inkonstant agiert.

Lakers-Coach Redick sieht positive Dinge

James lieferte dafür auch eine Erklärung: "Wir müssen Basketball nahe an der Perfektion spielen und wir wissen, dass man fast nie perfekten Basketball spielt. (…) Wir können nur nicht mehrere schlechte Possessions am Stück haben. Turnover passieren, aber wir können nichts herschenken"

Dazu merkte der Forward an, dass sein Team in der Verteidigung zu oft geschlafen und bisweilen den Gameplan der Coaches nicht umgesetzt habe. Redick zeigte sich dagegen überraschend milde: "Wir wachsen noch zusammen und da sind kleinere Rückschläge in Ordnung. Ich habe dennoch auch gute Sachen heute gesehen."