Erst zum dritten Mal in der Geschichte des olympischen Basketballturniers ernennt die FIBA den MVP der Olympischen Spiele. LeBron James folgt auf Teamkollege Kevin Durant (2021) und den Argentinier Manu Ginobili (2004).

Darüber hinaus wählte der Weltverband "FIBA" die Starting Five des Turniers, also die fünf besten Spieler. Alle vier Nationen, die im Halbfinale vertreten waren, stellen dabei mindestens einen Spieler - somit auch Deutschland.

"All-Star Five" der Olympischen Spiele 2021

Neben LeBron James selbst wurde auch Stephen Curry in das All-Tournament Team gewählt. Der Point Guard fand zwar schwer ins Turnier, beendete die Spiele in Paris allerdings mit zusammen 60 Punkten in den letzten zwei Spielen.