Packendes Spiel mit einem dramatischem Finish

Das Spiel zwischen den Lakers und den Warriors war ein echter Thriller, der bis zum letzten Moment spannend blieb. Austin Reaves erzielte mit nur noch 1,1 Sekunden auf der Uhr den entscheidenden Korb, nachdem Steph Curry in den letzten Sekunden mit zwei starken Dreiern noch für den Ausgleich gesorgt hatte. LeBron, der in diesem Spiel ohne den verletzten Anthony Davis ran musste, lieferte 31 Punkte und 10 Assists ab.

LeBron denkt ans Ende

Obwohl LeBron mit 39 Jahren dem Karriereende immer näher kommt, denkt er noch nicht daran, den Platz auf dem Court zu räumen. "Es ist okay, über das Ende nachzudenken", sagte er in Anspielung auf die Äußerungen von Curry (36) , der ebenfalls das Ende seiner Karriere im Blick hat. Aber LeBron betonte auch, wie besonders solche Duelle wie gegen Curry für ihn sind: "Wir wissen nicht, wie oft wir noch gegeneinander spielen werden. Also geben wir immer alles, wenn wir auf dem Court stehen."

NBA gegen NFL an Weihnachten

Während die NFL auch immer öfter an Weihnachten spielt, bleibt die NBA für viele Fans die erste Wahl am Feiertag. Das Spiel der Lakers gegen die Warriors war ein Paradebeispiel dafür, warum Basketball an Weihnachten so besonders ist - spannende Momente, starke Leistungen und ein dramatisches Ende.