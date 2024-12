LeBron James befindet sich in einer Wurfkrise, die der Offensive der Los Angeles Lakers ordentlich Probleme bereitet. Der King selbst zeigt sich davon aber unbeeindruckt.

LeBron James befindet sich in einer Wurfkrise.

Mittlerweile ist es vier Spiele her, dass James einen Treffer von Downtown erzielt hat, obwohl er in der Zwischenzeit satte 19 Mal von draußen abgedrückt hat. Bei der hohen Niederlage gegen die Timberwolves waren es vier vergebene Würfe, der letzte sogar ein Airball, wofür er im Target Center höhnischen Applaus erntete.

Insgesamt traf er gegen die Wolves nur vier seiner 16 Würfe für zehn Punkte. Damit hat er wenigstens seine unglaubliche Serie von 1243 Spielen in Folge mit 10+ Punkten am Leben erhalten, gleichzeitig war es aber sein schlechtestes Scoring-Game der Saison. Dabei ist es nicht nur sein Dreier, der nicht fällt. Sein konstanter Wurf aus der Mitteldistanz ist ebenfalls verschwunden und an die Freiwurflinie kommt er über die vergangenen vier Spiele auch nur selten (neunmal insgesamt).

"Einfach alles", sagte James auf die Frage, was derzeit bei ihm nicht passe. "Einfach der Rhythmus. Über die letzten Spiele bin ich überhaupt nicht im Rhythmus." Besonders besorgt scheint er jedoch nicht zu sein. "Ich muss einfach daran arbeiten, das ist alles", erklärte er.

Lakers sind "offensiv derzeit einfach nicht gut"

Anders dürfte das bei einigen Lakers-Fans derzeit aussehen. LeBron legt im Schnitt nur 22 Punkte auf. Das ist für einen bald 40-Jährigen natürlich immer noch eine Menge, für den besten Scorer der Liga-Geschichte ist es allerdings der schlechteste Schnitt seit seiner Rookie-Saison vor 21 Jahren. Das ist zu Teilen natürlich so gewollt, JJ Redick machte von Beginn an klar, dass die Offensive vor allem über Anthony Davis laufen soll, der das Team in den vergangenen Jahren zunehmend übernommen hat.

Das funktionierte zu Beginn der Saison auch oft gut, als AD reihenweise 30-Punkte-Spiele auflegte und ganz oben in der MVP-Diskussion genannt wurde. In den vergangenen sechs Spielen verlor aber auch der Center seinen Rhythmus und blieb gleich viermal unter 20 Punkten. Die Folge: Fünf Niederlagen aus den vergangenen sieben Spielen, dazu ein hauchdünner Sieg gegen schwache Jazz.

"Wir sind offensiv derzeit einfach nicht gut", analysierte auch James. "Ich glaube, wir haben zu viel Zeit damit verbracht, unsere Defensive in den Griff zu bekommen, sodass unsere Offensive darunter gelitten hat."

LeBron James will alle 82 Saisonspiele absolvieren. Brad Rempel-Imagn Images

James will alle 82 Saisonspiele absolvieren

Trotz seiner Wurfprobleme verfolgt James weiterhin das Ziel, in dieser Saison in allen 82 Spielen auf dem Parkett zu stehen. Über mögliche Pausen wollte der King nicht sprechen, auch wenn Redick das etwas kritisch sieht. "Ich weiß nicht, ob das in unserem und seinem besten Interesse ist", sagte Redick, fügte aber hinzu, dass er keinen Grund sehe, warum James nicht spielen sollte, wenn er sich fit fühle.

Unabhängig von James muss Redick zusehen, die Lakers-Offensive wieder zum Laufen zu bringen, die 80 Punkte gegen Minnesota waren laut Sportradar die wenigsten der Franchise seit sieben Jahren.

"Manchmal sehen wir wie ein Team aus, das jeden schlagen kann, und manchmal wie ein Team, das schrecklich ist und mit niemandem mithalten kann", kritisierte auch Davis nach der Niederlage. “Wir müssen uns jetzt entscheiden, was für ein Team wir für den Rest der Saison sein wollen."