Die NBA ist in der All-Star-Pause, doch Superstars wie Victor Wembanyama stehen weiterhin im Rampenlicht. Während das spektakuläre All-Star-Wochenende in San Francisco bereits begonnen hat, stellte sich der Spurs-Star einer Reihe von Fragen - und überraschte mit seiner Antwort auf die Frage, wer der am meisten unterschätzte Spieler der Liga sei. "Ich gehe mit LeBron", sagte Wembanyama. "Underrated bedeutet doch, dass man nicht den Wert bekommt, den man eigentlich verdient. Ich denke, LeBron ist underrated."

NBA: Kommt es zum Showdown im All-Star Game?

Wembanyama und James könnten bereits am Sonntag im neuen All-Star-Format aufeinandertreffen. Der 21-jährige Franzose wurde von Charles Barkley in "Chuck’s Global Stars" gedraftet, während Shaquille O’Neal LeBron James in "Shaq’s OGs" holte. Beide Teams befinden sich in unterschiedlichen Halbfinals, doch ein mögliches Duell im Endspiel könnte zu einem der spannendsten Matchups des Abends werden.

"Wemby" gilt als der am meisten gehypte Draft-Pick seit LeBron James im Jahr 2003 - und erfüllt die hohen Erwartungen bislang eindrucksvoll. In seiner zweiten NBA-Saison dominiert er mit 24,3 Punkten, elf Rebounds und ligaweiten Bestwerten von 3,8 Blocks pro Spiel. Damit hat er nicht nur eine realistische Chance auf eine All-NBA-Nominierung, sondern könnte sich auch zum Defensive Player of the Year krönen.