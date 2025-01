Die verheerenden Waldbrände in Südkalifornien hinterlassen weiterhin eine Spur der Zerstörung und fordern zahlreiche Helfer heraus. Während sich die Gemeinschaft von Los Angeles solidarisch zeigt, hat Lakers-Superstar LeBron James seine Plattform genutzt, um die Arbeit der Feuerwehr zu würdigen. Beim NBA-Spiel gegen die San Antonio Spurs trug James eine spezielle Version seines Signature-Sneakers, der Nike LeBron 22, und richtete damit einen sichtbaren Dank an die Einsatzkräfte.

NBA: Lakers kehren zum regulären Spielplan zurück

Die Würdigung durch James kam in einer Woche, in der die Lakers aufgrund der Waldbrände mehrere Spiele verschieben mussten. Nach den Absagen und der Verlegung der Spiele gegen die Charlotte Hornets und San Antonio Spurs kehrt das Team nun zum regulären Spielplan zurück. Am Mittwochabend (Donnerstag 4:00 Uhr deutscher Zeit) empfangen die Lakers die Miami Heat in der heimischen Crypto.com Arena, gefolgt von einem Heimspiel gegen die Brooklyn Nets am Freitagabend (Samstag 4:30 Uhr deutscher Zeit).