NBA: Coaches stehen bereits fest

Das neue Mini-Turnier-Format bringt frischen Wind ins All-Star Game, das am 16. Februar im Chase Center in San Francisco stattfinden wird. Mit vier Teams und drei Spielen verspricht das Event ein völlig anderes Zuschauererlebnis als in den vergangenen Jahren. O’Neal, ebenso wie Charles Barkley und Kenny Smith, übernahm als General Manager die Zusammenstellung der Kader, wird aber nicht an der Seitenlinie stehen. Das Coaching liegt stattdessen in den Händen von Mark Daigneault (Oklahoma City Thunder) und Kenny Atkinson (Cleveland Cavaliers), die zwei der vier Teams betreuen. Die anderen beiden Mannschaften werden von je einem Assistenten aus ihren Coaching-Staffs geleitet.