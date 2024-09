In München hatte der Erfolgscoach Pablo Laso eine neue Ära prägen sollen. Nach nur einer Saison, in der man zwar Pokal und BBL gewann, jedoch in der EuroLeague enttäuschte, verließ der Spanier die Bayern auch schon wieder.

Laso: "Es gab Zeichen, dass ich etwas in meinem Leben verändern musste"

Auf Nachfrage im AS-Interview blieb er allerdings sehr vage bezüglich seiner Motivation, den FC Bayern zu verlassen. "Ich wohnte in Deutschland mit meiner Frau und meinem jüngsten Sohn, die beiden älteren waren allerdings in Spanien geblieben", beschrieb Laso seine damalige Situation.

Mit dem baskischen Topklub Vitoria-Gasteiz geht Laso auch in der EuroLeague an den Start. Am 5. Dezember kommt es in München zum ersten Aufeinandertreffen zwischen beiden Mannschaften seit Lasos Wechsel.