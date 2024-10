Das Startprogramm in die neue Saison hatte es ohne Frage in sich für die Niners Chemnitz: Zum Auftakt gastierte der Meister von 2023 aus Ulm in Sachsen, das Team von Rodrigo Pastore verlor mit 86:90. Danach ging es zum amtierenden Titelträger nach München, wo man mit 59:73 unterlag. Auch wenn die Niners vor der Saison von vielen Experten erneut als ein Top-Team in der BBL eingestuft wurden, schienen die beiden Niederlagen zum Bundesligastart noch kein Beinbruch zu sein.