Fast eine Woche gespielt, da gestalten sich die Dinge klar wie der Himmel über L.A. Zeit, überzureagieren. Weshalb haben die Lakers am Ende Heimrecht - mit MVP Anthony Davis? Wieso sind die Celtics bald eines der besten Teams aller Zeiten und dienen der Liga auch noch als Vorbild? Ist in Denver schon alles zu spät, und hat der Osten einen neuen Contender?

Die Lakers haben am Ende Heimrecht… und einen MVP-Kandidaten

Drei Siege, keine Niederlage. So gut waren die Lakers seit Kobe und Phil Jackson nicht mehr gestartet - obwohl sie mit Minnesota, Phoenix und Sacramento drei Playoff-Kandidaten zu spielen hatten. Im zweiten Spiel gegen die Suns folgte die erste Niederlage, den ersten Test haben die neuen Lakers und JJ Redick dennoch bestanden. Zumal das "Wie" durchaus eine Fährte legt, dass es sich nicht allein um einen heißen Start handelt.

Derzeit fließt die Lakers-Offense dahin. Redick bastelt Synergien. Alle profitieren voneinander. Die Lakers laufen diverse Actions mit On- und Off-Ball Screens, bewegen sich abseits des Balls und üben so mehrdimensional Druck auf die Defense aus. Mehr noch: Action baut auf Action auf. Funktioniert ein Set, sieht das nächste für den Anfang vielleicht ähnlich aus - um danach einen völlig anderen Ausgang anzustreben. Die Lakers wirken weniger ausrechenbar, weniger abhängig von Geniestreichen einzelner. Wenngleich LeBrons Triple Double (32 Punkte, 14 Rebounds und 10 Assists) und 16 Punkte im letzten Viertel gegen die Kings nicht schadeten.

Gleichzeitig muss LeBron nicht mehr. Gegen die Suns scorte er lange kaum, im Spiel blieb L.A. dennoch. Was auch daran liegt, dass Redick Anthony Davis mehr in den Fokus rückt. Bereits vor der Saison hatte er angekündigt, mehr Offense über AD laufen zu lassen. Bislang hält Redick Wort - und Davis rechtfertigt alles. Er tritt dominant auf wie an besten Pelicans-Tagen. Keiner scort derzeit mehr (32,8 Punkte), dazu kommen 12 Rebounds. Immer wieder wandert der Ball zu Davis, der regelmäßig am Ring abschließt, wo er in den ersten drei Spielen 80 Prozent seiner Würfe traf. Dazu fällt der Jumper aus der langen Midrange (60 Prozent), sogar von draußen traf AD gegen die Wolves, Kings und Suns verlässlich (40 Prozent 3FG bei 1,7 Versuchen).

MVP-Zahlen. MVP-Spiel. Dazu eine variable, gefährliche Offense - mit einem Offensiv Rating von 117,3 (klar, minimal kleine Sample Size) stehen die Lakers auf Rang 5 - und ein Austin Reaves, der hochprozentig von draußen trifft, grundsätzlich gefährlicher scort, dazu als Playmaker auftritt, ein starker Rui Hachimura (17,5 Punkte, 7,8 Rebounds, 43,9 FG, 61,5 3FG)… und im Zweifel übernimmt LeBron. Das schreit fast nach Heimvorteil!

Die Boston Celtics scheinen unaufhaltbar. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Boston knackt die 70 Siege

Wenn der Meister etwas zu beweisen hat, wenn seine besten Spieler etwas zu beweisen haben, wenn die Erfolgsformel noch dazu die nächste Stufe erreicht, wird es ungemütlich für die Liga. Eventuell stellten sich die Celtics während der Offseason die Frage, was sie eigentlich noch alles tun müssen, um ernst genommen zu werden. Mal locker als drittes Team der Geschichte die 70-Siege-Marke zu knacken, den Rekord der 2016er Warriors (73-9) zu gefährden, wäre ein Anfang.

So beginnt Boston jedenfalls die Saison. Egal ob die Knicks oder die Bucks kommen, der Meister schießt sie einfach aus der Halle. Das Offensive Rating der Celtics (noch mal, Muggsy-Bogues-Sample-Size) ist um knapp vier Punkte besser als das der Cavaliers auf Rang zwei (126,1 vs. 122,3). Dazu nahm Boston während der ersten drei Spiele im Schnitt 51,3 Dreier, gegen Milwaukee reichte es "nur" zu 47, was wiederum genau die Marke der Warriors auf Rang zwei spiegelt. Die Celtics sind heiß, weiterhin verdammt gut, und jetzt räumt auch noch Al Horford Giannis Antetokounmpo ab. Sollte im Januar irgendwann ein langer Stint vermeintlich langweiliger Spiele anstehen, erinnert sich der Meister einfach an all die Zweifler und gewinnt weiter.

Dreierrekorde purzeln

Ein kurzer Blick nach oben verrät bereits einen guten Teil der Wahrheit. Rund 50 Dreier nehmen die Celtics bislang pro Spiel. Fast verrückt. Noch ein bisschen verrückter mutet die Realität 2024 beim Schwenk in die unmittelbare Vergangenheit an. Auch letztes Jahr ließ Joe Mazulla sein Team mehr Dreier nehmen als alle anderen („Shot Margin, Boys“). Allerdings reichte es zu "nur" 42,5 pro Spiel. Fast so viele (42,3) nehmen bislang die Orlando Magic, die ORLANDO MAGIC - wobei die gerade Sniper-Franz von der Leine lassen (44 Prozent 3FG bei 6,3 Versuchen). Vor denen stehen wiederum sieben Teams, auf Rang drei unter anderem die Chicago Bulls, in der Vergangenheit ebenfalls nicht bekannt für einen ausgeprägten Hang zum Distanzwurf.

So schoss Chicago nicht nur die Bucks aus der eigenen Halle, auch in Memphis nutzten die Bulls simple Mathematik so zu ihren Gunsten. Interessant im Angesicht der Dreierflut: Gegen OKC und New Orleans fiel so wenig, dass die Bulls trotz starker Quoten gegen die Bucks nach drei Spielen bei nur 34,3 Prozent von draußen standen. Ein wenig ist es der Fluch frühsaisonlicher Statistiken, gleichzeitig illustriert die gelebte Diskrepanz beim Blick auf die übrigen Teams einen gewissen Trend - oder frei nach Jay Rock: "Koby Bryant mind-state, I’m shooting `til I’m accurate."

Offensichtlich wollen die Teams die Dreierwut auf die Spitze treiben und drücken zum Saisonstart bereitwilliger ab als jemals zuvor. Er wird schon fallen. JJ Redick sagte während der Preseason ja auch, dass er selbst schon mit miserablen Quoten in eine Saison gestartet sei, um am Ende doch noch um die 40 Prozent zu treffen.

Die Denver Nuggets straucheln. IMAGO/Icon Sportswire

Denver gehört nicht mehr zum West-Contender-Kreis

Es soll Power Rankings geben, die so viel Vertrauen in die Nuggets hatten, dass sie sie trotz Fragezeichen auf Rang drei setzten. Kaum sind drei Spiele passiert, dreht sich der Wind. Nicht, weil Denver zwei Mal verlor. Das "Wie" ist entscheidend. Gegen die Clippers gelang den Nuggets während der ersten 19 Minuten nur ein einziger Assist. Vor nicht allzu langer Zeit noch ein Team, das kollektiv harmonisch dahinfloss wie die Isar an einem schönen Sommertag, fahndet der Champ von 2023 nach Synergien.

Beinahe wirkt Denver träge. Zudem zögerlich. Sogar Michael Porter Jr. verweigerte gegen die Clippers einen offenen Dreier. Noch fehlt die Sicherheit, bei 4/20 3FG auch nicht ganz unverständlich. Das Problem ist die neue Starting Five mit Christian Braun dennoch nicht. Insgesamt hat sie ein positives Net Rating, auch wenn sich Jamal Murray noch in die Saison tastet. Doch die Bank… Sowohl gegen OKC als auch gegen die Clippers startete Denver solide, fiel mit den Reservisten danach in ein tiefes Loch.

Es passt gar nicht. Russell Westbrook bringt zwar Energie, eine wirkliche Rolle gibt es jedoch nicht - dafür die eine oder andere wilde Possession. Effizienz fehlt, dazu die Abstimmung, und auch sonst kommt von der Bank wenig. Julian Strawthers Offense ist vielversprechend, defensiv leistet sich der Sophomore bislang einige Fehler. Gerade auf Pumpfakes fällt er zu bereitwillig ein. So musste Nikola Jokic in Toronto sein zweites 40-Punkte-Spiel in Folge auflegen, um den ersten Sieg zu holen. Der kommende Stretch ist abgesehen von den Wolves nicht zu kompliziert. Doch die Fragezeichen sind nicht kleiner geworden. So winkt am Ende vielleicht eher das Play-in als der Heimvorteil…

Cleveland ist, was Milwaukee gern wäre

Vielleicht sollte aus einem Sieg gegen die Sixers ohne Joel Embiid und Paul George niemand zu viel herauslesen (wobei die Pacers dankbar wären, ihnen wäre genau das gelungen). Dennoch wirkte zum Auftakt einiges, als hätten die Bucks das gefunden, was vergangene Saison ein wenig fehlte. Es sah aus, als wüsste Milwaukee, was es zu tun hat, als balancierten Taurean Prince und Gary Trent Jr. die erste Fünf aus. Drei Spiel später stehen die Bucks immer noch bei einem Sieg, verloren auf dem Weg gegen die Powerhäuser aus Chicago und Brooklyn.

Damian Lillard, der in Philly noch 6 von 12 Dreiern traf, vergab in den vergangenen drei Spielen 21. Nur sechs Mal hievte sich der Ball durch die Reuse. Dafür kommt Dame in die Zone, trifft insgesamt 47,1 Prozent aus dem Feld. Vielversprechend. Suchen muss Milwaukee dennoch, will es die Celtics irgendwann irgendwie gefährden.

Vieles gefunden haben dagegen die Cavs mit Neu-Coach Kenny Anderson. Tatsächlich wirkt die Offense deutlich variabler. Wie angekündigt kommt Evan Mobley regelmäßig aus der Bewegung, geht so aggressiver zum Ring. Viele Dreier nimmt der Big zwar weiter nicht. Derzeit sind es zwei pro Spiel. Von denen trifft Mobley jedoch die Hälfte. Dafür bringen ihn die Cavs in unterschiedliche Situationen, um als Scorer aufzutreten. Mobleys Spin Richtung Zone funktioniert, zumal Spacing und Bewegung drum herum die Defense beschäftigen. Insgesamt laufen die Cavs diverse Sets und erspielen sich so offene Würfe.

Ein altes Stilmittel bleibt bestehen: Mobley, Darius Garland, Donovan Mitchell und Jarret Allen verbringen nicht allzu viel Zeit gemeinsam auf dem Feld. Staggering lautet Atkinsons Mittel. Dabei paart er meistens Garland und Allen und Mitchell und Mobley. Es wirkt. Verloren haben die Cavs noch nicht. Auch weil Garland zuletzt in der Saison ankam. Nach ruhigen zwei Spielen zum Auftakt fand der Guard vor allem bei den Knicks zu seinem alten Ich. Garland tanzt wieder selbstbewusster durch die Zone, findet seine Spots, schließt mit mehr Nachdruck ab. Als die Knicks im vierten Viertel nach einem Mobley-Turnover das Momentum zu gewinnen drohten, antwortete Garland mit einem Dreier, einem Runner, einem Assist und zwei defensiven Plays. Einen Ballverlust wischte er mit einem Dreier und einem Floater nach Offensivrebound weg.