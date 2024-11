Die Los Angeles Lakers haben laut einem Bericht von ESPN entschieden, dass der 20-jährige James ab sofort vorwiegend im G-League-Team der South Bay Lakers spielen wird. Diese Entscheidung folgt auf James’ bisher begrenzten Einsatzzeiten im NBA-Kader, wo er in vier Spielen lediglich 13 Minuten spielte und dabei auf insgesamt vier Punkte, zwei Assists und einen Rebound kam. Der 1,88m große Guard, der im NBA-Draft 2024 an 55. Stelle gewählt wurde, konnte bislang einen seiner sechs Feldwurfversuche verwerten.

Bronny hatte sein NBA-Debüt am 22. Oktober, als er und sein Vater LeBron im Spiel gegen die Minnesota Timberwolves gemeinsam auf dem Parkett standen und so Geschichte schrieben - als erstes Vater-Sohn-Duo, das zusammen in der NBA auflief. Bei einem weiteren Auftritt am 30. Oktober in Cleveland, seiner Heimatstadt, erzielte Bronny seine ersten NBA-Punkte unter großem Jubel der Fans. Lakers-Coach JJ Redick erklärte, dass Bronny für die neue Entwicklungsoffensive der Lakers als "Testfall Nummer 1" gilt. Ziel sei es, den Nachwuchsspieler sowohl im NBA-Kader als auch in der G-League parallel aufzubauen.