Das berichten Eric Pincus von Bleacher Report und Jovan Buha von The Athletic. Laut Pincus soll Dalton Knecht, der schon im geplatzten Trade für Mark Williams getradet werden sollte, in einen möglichen Deal involviert werden, der Gafford nach L.A. schickt. Laut Buha ist der Big in Dallas zudem nicht "unantastbar".