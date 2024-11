In der 131:114-Niederlage der Los Angeles Lakers gegen die Memphis Grizzlies spielte D'Angelo Russell nur 22 Minuten - seine bisher niedrigste Einsatzzeit in der Saison. Head Coach JJ Redick erklärte nach dem Spiel, dass bestimmte Verhaltensweisen die Entscheidung beeinflussten.

Redick führte nach dem Spiel gegen die Grizzlies Details zu D'Angelo Russells niedriger Einsatzzeit an. Laut Redick war die Entscheidung, Russell auf der Bank zu lassen, auf dessen "Einsatzbereitschaft" und eine fehlende Aufmerksamkeit für Details zurückzuführen. "Es war keine Strafe, aber um dieses Spiel zu gewinnen, war das unser Weg," sagte Redick. Russell, der durchschnittlich 31,3 Minuten in sieben Spielen auf dem Parkett stand, spielte nur 22 Minuten und wurde von Gabe Vincent ersetzt. Vincent brachte sich vor allem in der Verteidigung positiv ein, so Redick weiter.

Mit 5:54 Minuten im dritten Viertel ersetzte Gabe Vincent D’Angelo Russell, der nach seiner Auswechslung nicht mehr ins Spiel zurückkehrte.

Redick betonte zudem, dass LeBron trotz seines Alters von fast 40 Jahren am härtesten gespielt habe: "LeBron war fantastisch - er hat am härtesten in unserem Team gespielt," sagte Redick nach der Partie.

NBA: LeBron fordert Defensiveinsatz

James äußerte seine Unzufriedenheit über die defensive Leistung und betonte, dass die Lakers härter verteidigen müssen: "Gerade wenn wir Ausfälle haben, müssen wir noch härter kämpfen und alles geben." Die Lakers erlaubten den Grizzlies eine Trefferquote von 50 % aus dem Feld sowie viele Punkte durch zweite Chancen und schnelle Gegenstöße. Als Antwort auf die schwache Verteidigung liegt der Fokus laut James nun auf mehr Einsatz in den kommenden Spielen.