Basketballplätze waren früher… na ja, einfach nur Basketballplätze. Beton, ein paar Linien, zwei Körbe, teilweise nicht mal Netze, fertig. Hatte auch Charme. Heute? Heute ist ein Blick auf viele Streetball-Courts wie ein Besuch im Museum - nur, dass man dabei schwitzen und Körbe werfen kann. Von Paris bis Mannheim und Lagos werden Spielflächen zu wahren Kunstwerken, die den Vibe der Straße, den Spirit von Hip-Hop und die Energie des Spiels einfangen. Dabei spielen Graffiti und urbane Kunst eine entscheidende Rolle.

In den letzten 20 Jahren habe ich mit BACKSPIN nicht nur viele Geschichten erzählt, sondern durfte auch einige wirklich coole Orte sehen, aber was auf den Asphaltplätzen der Welt gerade abgeht, ist was Besonderes. Es ist wie eine Kreuzung aus Streetball und Streetart - und beide Disziplinen beflügeln sich gegenseitig.

Der Pigalle Court in Paris. Ilnur Kallimulin

Nehmen wir mal Pigalle in Paris. Der berühmte Designer Stéphane Ashpool hat den dortigen Court mit leuchtenden Blau-, Pink- und Gelbtönen in ein Kunstwerk verwandelt, das aussieht wie ein Sonnenuntergang in Neon. Der Platz ist so beliebt, dass selbst Leute, die noch nie einen Basketball in der Hand hatten, ein Selfie dort machen wollen. Hier treffen Streetball und Streetstyle direkt aufeinander - ein echter "Playground Deluxe".

Auch Venice Beach in Los Angeles hat nicht nur Spieler mit Style, sondern auch einen Platz, der selbst für sich spricht. Der Court direkt am Pazifik ist in leuchtenden Blau- und Orangetönen gestaltet, die den lässigen West-Coast-Vibe perfekt einfangen. Tagsüber shooten hier Ballkünstler, abends kommt die Community zusammen, um den Sonnenuntergang zu feiern - und nebenbei ein paar Körbe zu werfen.

In Novi Sad, Serbien, hat die Künstlerin Lena Jankov einen Court gestaltet, der mit seinen Farben die Nachbarschaft regelrecht aufleuchten lässt. Für Jankov war es "ein Traum, der in Erfüllung ging", diesen Platz zu gestalten. Ihr Ziel? Einen Ort schaffen, der Spieler inspiriert und zum Verweilen einlädt. Und wenn man bedenkt, dass Novi Sad die Heimat der 3x3-Legende Dušan Bulut ist, könnte hier vielleicht schon die nächste Generation Streetball-Champions trainieren.

Zurück nach Deutschland: In Mannheim wurde ein überfluteter Court dank des Künstlers Florian Budke zu einem echten Hingucker. Mit über 1.000 Quadratmetern Fläche verwandelte er den Platz in ein visuelles Highlight, das die Dynamik des Spiels widerspiegelt. "Der Court ist wieder ein Ort geworden, der zum Treffen, Verweilen und schließlich zum gemeinsamen Basketballspielen einlädt", sagt Budke. Seit der Fertigstellung hat der Platz neues Leben zurückgewonnen und zeigt, wie Kunst und Sport eine Stadt verbinden können.

In Lagos, Nigeria, ging es sogar noch weiter: Der Graffiti-Künstler Osa "Seven" Okunpolor hat den Ndubisi Kanu Park Court in Ikeja mit einem Design versehen, das Basketball als Kunst zelebriert. Von oben sieht man einen Spieler, der mit dem Ball in einer Hand und der anderen im Verteidigungsmodus mitten in Aktion eingefroren ist. Die Flügel an den Wänden symbolisieren Freiheit und Träume - passend für einen Ort, der zuvor fast aufgegeben war. Netze fehlten, der Boden war unspielbar, und niemand kam mehr vorbei. Heute ist der Platz nicht nur ein Treffpunkt, sondern auch ein Statement dafür, wie Sport das Leben verändern kann.

Der Rucker Park Court in Harlem ist einer der bekanntesten der Welt. picture alliance / ZUMAPRESS.com

Aber auch Berlin muss sich keinesfalls verstecken. Der Satou Sabally Court auf dem Tempelhofer Feld ist ein Paradebeispiel dafür, wie Sport, eine gute Sache und Kunst Hand in Hand gehen können. Die deutsche WNBA-Spielerin Satou Sabally hat in Zusammenarbeit mit Jordan Brand und der Künstlerin Bahar Bambi einen Platz geschaffen, der mit violetten und magentafarbenen Tönen leuchtet. Das Design vereint türkische Muster mit Elementen aus Saballys gambischer Herkunft und spiegelt die multikulturelle Seele Berlins wider. Der Court soll vor allem jungen Mädchen und Randgruppen einen sicheren Raum bieten, um Basketball zu spielen und sich kreativ auszudrücken.

In Kapstadt gestaltete die Organisation "Court Create" in Zusammenarbeit mit lokalen Künstlern einen Platz, der sowohl sportlich als auch kulturell zum Highlight geworden ist. Inspiriert von südafrikanischen Mustern und der Vielfalt der lokalen Bevölkerung, ist dieser Court ein Treffpunkt für Spieler, Künstler und einfach alle, die die Atmosphäre genießen wollen. Die leuchtenden Farben und traditionellen Designs erinnern daran, dass Basketball in jeder Ecke der Welt etwas Eigenes hat - aber immer Menschen zusammenbringt.

Und dann gibt es natürlich die großen Klassiker wie den Rucker Park in Harlem, der durch Graffitis die Geschichte der Legenden erzählt, die dort gespielt haben, oder den David Crombie Park Court in Toronto, der mit seinem farbenfrohen Pixel-Look an ein Videospiel erinnert. Beide Plätze verbinden Streetball mit künstlerischem Ausdruck und sind echte Symbole für die Kraft des Sports und der Community.

Was macht das alles so besonders? Es ist der Spirit der Straße. Auf diesen Plätzen spiegelt sich die Seele der Nachbarschaft wider. Kunst, Graffiti und Basketball gehören einfach zusammen. Es ist ein bisschen wie Hip-Hop: Beats, Rhymes, Spraycans und der Ball - alles fließt zusammen, um eine Botschaft zu transportieren.

Also, wenn du das nächste Mal auf deinem Court stehst und dich fragst, warum alles so grau ist, denk dran: Es geht auch anders. Vielleicht wirst du ja bald deine Dreier auf einem Kunstwerk werfen - oder es selbst gestalten. Kreativ, bunt, laut und voller Energie.