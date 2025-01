Mit 86:107 unterlag die BG im Niedersachsen-Derby gegen die Löwen Braunschweig , womit Göttingen mit nur einem Sieg aus 13 Spielen weiterhin abgeschlagen Letzter in der BBL bleibt. Am Ende war das Ergebnis von 3.313 Zuschauern aus Sicht der Gastgeber sogar noch schmeichelhaft, da die Göttinger den Schlussabschnitt noch mit 31:19 für sich entschieden.

"Das war eine inakzeptable Leistung von uns", stellte Coach Foucart klar, der aber auch anmerkte, dass unter der Woche ein Virus bei der Mannschaft umging und dass Center Demajeo Wiggins wegen eines Trauerfalls unter der Woche in den USA war und dann am Spieltag ebenfalls krank war.

Als Ausrede wollte der Belgier dies aber nicht gelten lassen. "Wir können Spiele verlieren, aber nicht auf diese Art und Weise, vor allem wenn es ein Derby wie heute ist. Wenn wir in jedem Viertel so viele Punkte kassieren und ich von den Spielern keine Reaktion sehe, dann verstehe ich das nicht."

Göttingen: Die Nerven liegen blank im Umfeld

"Es ist ganz wichtig, nicht in Panik zu verfallen und sich nicht von äußeren Einflüssen verrückt machen zu lassen", fügte Meinertshagen an. So wirklich kam die Nachricht aber nicht an. Wie Meinertshagen auf X schrieb, gab es im Rahmen des Spiels gegen Braunschweig einen Vorfall. "Heute ist nach dem Spiel tatsächlich der Vertreter eines Sponsors mit einer Kopf-ab-Geste an mir vorbeigegangen", schrieb der Geschäftsführer, ohne dabei nähere Details zu nennen.