Die "Avengers" altern, große Teile des Teams werden in vier Jahren in Los Angeles nicht mehr mit dabei sein. Der Talent-Pool der USA bleibt natürlich unerschöpflich, doch in der NBA ist ein klarer Trend erkennbar, dass in der Spitze mehr und mehr ausländische Spieler vorzufinden sind. Im All-NBA First Team, also bei der Wahl zu den fünf besten Spielern der Saison, hielt nur Jayson Tatum (26) die Fahne mit den Sternen und Streifen hoch.